Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Трагедия в пустыне: 49 погибших похоронили прямо на месте

На земле в пустыне на юге центральной части Сахары в Нигере лежит сандалия, 3 июня 2018 года
Сандалия лежит на земле в пустынном регионе Нигера в южной части центральной Сахары, 3 июня 2018 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Из-за поломки грузовика посреди Сахары погибли 49 человек

В пустыне Сахара, в районе, где сходятся границы Нигера, Мали и Алжира, 49 человек погибли из-за поломки грузовика.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Полсотни человек, все — граждане Нигера, возвращались домой с религиозного праздника в соседней Мали. Путь длиной более чем 300 км должен был занять несколько дней.

Водитель грузовика заблудился, в итоге машина заглохла в совершенно безлюдном и безводном районе.

Двое мужчин сумели пешком преодолеть 50 км до ближайшего источника воды, затем добрались до обитаемых мест и вызвали помощь.

Однако когда спасатели прибыли на место трагедии, помощь оказывать было уже некому: все 49 человек, оставшихся у заглохшего грузовика, скончались от обезвоживания.

По выводам властей Нигера, в экстремальных условиях пустыни выжить шансов практически не было. Оставшиеся не смогли отремонтировать автомобиль — или попросту не знали, как это сделать — и не смогли найти поблизости источников воды.

Из-за труднодоступности места трагедии, 49 погибших пришлось похоронить прямо на месте в братской могиле.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Жара, дожди и пыль из Сахары накрывают Португалию

Трагедия в пустыне: 49 погибших похоронили прямо на месте

Калифорния: агенты ФБР застрелили преступника, захватившего заложников