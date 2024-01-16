НАСА представило новый "бесшумный" сверхзвуковой самолет X-59

Агентство утверждает, что миссия Quesst успешно снизила шум сверхзвуковых аппаратов с громких звуковых ударов до "шепота".

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НАСА и американская оборонная компания Lockheed Martin представили свой экспериментальный "тихий" сверхзвуковой самолет.

Сверхзвуковые полеты - это полеты со скоростью, превышающей скорость звука. X-59 предназначен для полетов со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука, или около 1 480 км/ч.

"Сегодня сверхзвуковой полет приносит с собой громоподобный сверхзвуковой шум. Те, кто живет в этом районе, знакомы с этим звуком, - сказала Пэм Мелрой, заместитель администратора НАСА. - Но это означает, что полеты над населенными пунктами ограничены, и на то есть веские причины. А X-59 разрушит этот барьер. Тщательно сконструированный, он издает мягкий звук. Это просто шепот по сравнению с громкими хлопками прошлого".

X-59 имеет 30 метров в длину и 9 метров в ширину, а также тонкий, заостренный нос, который составляет почти треть его длины.

В НАСА говорят, что заостренный нос поможет разрушить ударные волны, которые обычно вызывают звуковой удар, похожий на взрыв или раскат грома, который издает объект, движущийся по воздуху со скоростью, превышающей скорость звука.

Миссию Quesst НАСА запустило в 2018 году, чтобы разработать сверхзвуковой самолет, который генерирует меньше шума, чем обычный сверхзвуковой аппарат.

"Всего за несколько лет мы прошли путь от амбициозной концепции до реальности. X-59 НАСА поможет изменить способ передвижения, и мы станем ближе друг к другу за гораздо меньшее время", - сказала Мелрой.

В течение 50 лет США и другие страны запрещали подобные полеты из-за громкого шума.

Предполагается, что в ходе миссии будут получены данные, которые помогут американским законодателям пересмотреть запрет на полеты над землей.

Если станет возможным коммерческий полет сверхзвуковых самолетов, время в пути значительно сократится, говорят в НАСА.

"Этот прорыв действительно пересматривает возможность коммерческих сверхзвуковых полетов над землей. Он приближает нас к понятному всем нам будущему, сокращая время полета из Нью-Йорка в Лос-Анджелес вдвое", - говорит Мелрой.

Как только НАСА завершит летные испытания, агентство проведет полеты над несколькими городами США.

После этого, к 2027 году, будет проведен опрос жителей на предмет того, как они воспринимают шум "почти бесшумного сверхзвукового самолета".

Подробнее об этом - в видеоролике в медиаплеере выше.