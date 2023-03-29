Из Европы в Австралию за 4 часа: гиперзвуковой самолет сократит время перелетов

Сегодня перелет из Европы в Австралию на обычном пассажирском самолете занимает около 20 часов.

Но швейцарская компания планирует сократить это время до 4 часов с помощью гиперзвукового пассажирского самолета, работающего на водороде.

Destinus, которая уже несколько лет проводит испытания прототипа гиперсамолета, в конце прошлого года сообщила об успешных испытательных полетах своего второго прототипа Eiger.

А недавно компания объявила об участии в программе, проводимой Министерством науки Испании в рамках плана правительства по развитию сверхзвуковых полетов на водородном топливе.

Центр технологического и промышленного развития, курирующий программу министерства, выбрал проект в качестве стратегической инициативы в рамках своего Плана аэронавтических технологий (PTA).

В проекте с общим объемом текущих инвестиций в 12 миллионов евро участвуют компании и технологические центры, а также испанские университеты.

"Мы рады, что получили эти гранты, особенно потому, что они являются явным признаком того, что Destinus соответствует стратегическим направлениям Испании и Европы по продвижению водородных полетов, - сказал Давиде Бонетти, вице-президент по развитию бизнеса и продукции Destinus. - Для таких компаний глубоких технологий, как наша, доступ к этим фондам восстановления ЕС нужен для проведения передовых исследований и ускорения инноваций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности на мировом уровне. Благодаря этим грантам решения на основе водорода для авиационной мобильности станут еще на шаг ближе к тому, чтобы стать реальностью".

Франкфурт - Сидней за 4 часа 15 минут

Водородная энергетика является предметом многочисленных исследований и разработок Ее сторонники указывают на ее экологичность, поскольку основные побочные продукты сгорания водорода - тепло и вода.

Количество вырабатываемого тепла представляет собой проблему для проектирования. Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) недавно разработали 3D-печатные катализаторы, которые, по их словам, могут обеспечивать гиперзвуковой полет и действовать в качестве охлаждающего агента для борьбы с экстремальным теплом, выделяемым при полете самолета со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука, то есть около 6 100 километров в час.

При таких скоростях будущие коммерческие авиалинии смогут совершать полеты между Лондоном и Нью-Йорком примерно за 90 минут.

Швейцарская компания Destinus утверждает, что благодаря ее технологии полет из Франкфурта в Сидней займет всего 4 часа 15 минут, тогда как сегодня - 20 часов, а полет из Франкфурта в Шанхай - 2 часа 45 минут, что на 8 часов быстрее, чем сейчас.

В июне 2022 года Destinus заключил партнерство с испанским производителем двигателей ITP Aero для создания испытательного центра водородных двигателей. Грант от испанского правительства профинансирует строительство испытательного комплекса вблизи Мадрида, где будут тестировать водородные двигатели, дышащие воздухом.

Второй грантовый проект на сумму 15 миллионов евро профинансирует исследования аспектов силовых установок, работающих на жидком водороде.

Этот проект наряду с прочими подчеркивает стремление Испании занять передовые позиции в разработке и производстве средств передвижения на основе водорода в ряде секторов.