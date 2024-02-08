Климатический спутник NASA PACE на орбите

By Euronews

SpaceX запустила спутник NASA для мониторинга атмосферы и изучения океанов

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Американское космическое агентсво NASA запустило с мыса Канаверал во Флориде спутник PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem).

Он предназначен для изучения океанов, контроля за качеством воздуха и наблюдения за последствиями изменения климата Земли в невиданных ранее деталях.

Аппарат стоимостью 948 млн долларов был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Миссия PACE продлится не менее 3-х лет. Спутник будет ежедневно сканировать земной шар с помощью высокоточных инструментов.