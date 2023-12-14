Приложение Threads компании Meta запущено в ЕС

Meta Марка Цукерберга запустила в Евросоюзе приложение Threads, конкурент Twitter /X

РЕКЛАМА

Threads, бесплатное приложение, созданное компанией Meta для конкуренции с Twitter (ныне известной как X) запущено в Евросоюзе через несколько месяцев после того, как платформа была представлена в США и других регионах мира. С тех пор Meta работала над тем, чтобы привести свой последний продукт в соответствие с требованиями защиты данных и другими нормами ЕС.

Meta Марка Цукерберга стремится извлечь выгоду из коллапса пользователей и рекламодателей Twitter после того, как компания перешла Илону Маску. Более 100 миллионов человек присоединились к Threads в течение недели после запуска приложения за пределами ЕС в июле.

Threads работает на базе соцсети Instagram и стал доступен для скачивания за апределами ЕС с 6 июля в магазине приложений App Store.

Обозреватели отмечают, что интерфейс нового приложения похож на Twitter.

Запуск Threads в ЕС был отложен из-за неуверенности в его соответстви европейским законам об обработке данных и охране частной жизни.