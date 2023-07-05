Meta запускает приложение Thread, которое может стать конкурентом Twitter

Euronews

На днях Илон Маск решил ограничить количество просмотров твитов, в результате чего возмущенные пользователи начали переходить на другие платформы.

Компания Meta запускает новое бесплатное приложение Threads, которое может стать конкурентом платформы Twitter, принадлежащей Илону Маску. Оно будет работать на базе социальной сети Instagram и доступно для скачивания с 6 июля в магазине приложений App Store.

Обозреватели отмечают, что интерфейс нового приложения похоже на Twitter.

На днях Илон Маск решил ограничить количество просмотров твитов, в результате чего возмущенные пользователи начали переходить на другие платформы.