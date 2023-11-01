Alibaba хочет создать "самое открытое облако в эпоху ИИ".

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Подразделение облачных вычислений китайской компании Alibaba выпустило последнюю версию своей модели искусственного интеллекта. Он, по мнению аналитиков, позволит компании занять достойное место на рынке и составить конкуренцию таким американским гигантам, как Amazon и Microsoft.

Соучредитель Alibaba Джо Цай представил большую языковую модель под названием Tongyi Qianwen 2.0, предназначенную для обучения чат-ботов. Она работает на английском и китайском языках.

Также был анонсирован запуск сервисной платформы GenAI, которая даст возможность компаниям создавать собственные приложения на базе генеративного ИИ и на основе собственных данных. Это позволит исключить доступ к данным третьих лиц.

"Мы стремимся стать самым открытым облаком в эпоху искусственного интеллекта", - цитирует газета South China Morning Post слова Цай, сказанные во вторник на технологической конференции Apsara в Ханчжоу.

"Мы надеемся, что благодаря этой облачной [платформе] всем станет проще разрабатывать и применять технологии ИИ", - отметил он, добавив, что хочет превратить ИИ в инструмент повышения производительности, особенно для малого и среднего бизнеса.

По словам Цая, облачное подразделение Alibaba в настоящее время обслуживает 80% китайских технологических компаний и половину компаний страны, занимающихся разработкой языковых моделей искусственного интеллекта, однако за рубежом у него жёсткая конкуренция.

На международных рынках лидируют Azure OpenAI Studio от Microsoft и Bedrock от Amazon Web Service.

На прошлой неделе оба техногиганта отчитались о росте прибыли, который объясняется в том числе внедрением технологий ИИ в работу их облачных сервисов.