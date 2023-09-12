По данным европейских НПО, технологические компании тратят на лоббирование своих интересов в Евросоюзе примерно 113 млн евро в год. Это на 16,5% больше, чем в 2021-м.

Как выяснили НПО Corporate Europe Observatory (CEO) и LobbyControl, 651 компания и ассоциация тратят на цифровое лоббирование в ЕС более 113 млн евро в год. Это на 16,5% больше цифр 2021 года — 97 млн евро.

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Более трети всех расходов на лоббирование приходится на 10 крупнейших цифровых корпораций — 40 млн евро.

По мнению CEO и LobbyControl, новые ограничительные законы ЕС — Закон о цифровых рынках (DMA) и Закон о цифровых услугах (DSA) — а также новые правила блока об искусственном интеллекте, побуждают технологические компании усиливать лобби.

Обе неправительственные организации призывают ужесточить правила лоббирования, чтобы решить проблему непропорционально большого влияния технологического сектора.

Анализ основан на ежегодных декларациях компаний, публикуемых в "Реестре прозрачности ЕС". Поэтому данные показывают лишь часть общей картины, поскольку не учитывают лоббистскую деятельность, осуществляемую консалтинговыми компаниями от имени корпораций.

"Деньги не должны покупать доступ и влияние на принятие решений в ЕС, но, похоже, именно к этому стремятся эти цифровые гиганты, — заявил Бран Вранкен из Corporate Europe Observatory. — Лоббирование не только грозит фатальным ослаблением важнейших законодательных актов, таких как Закон об искусственном интеллекте, но и подрывает демократичность процесса принятия решений".

По мнению профессора европейского права в HEC Paris и основателя организации The Good Lobby Альберто Алеманно, лоббирование регулирующих органов ЕС становится для технологических компаний "предпочтительным инструментом" для решения всё более сложных задач в области цифрового регулирования ЕС.

"Лоббирование Big Tech отличается от лоббирования других корпораций, поскольку характеризуется чрезмерными расходами и агрессивной тактикой. Эти компании используют свой опыт, демонстрируя свое эпистемическое превосходство: "Мы лучше всех знаем, как работают технологии, позвольте нам побеспокоиться об этом, и мы обещаем, что защитим вас", — говорит профессор.

Meta тратит на лоббирование в Брюсселе больше всех

Компания Meta, владеющая Facebook, является крупнейшим лоббистом: теперь она тратит 8 млн евро в год, хотя в 2021 году тратила 5,75 млн евро.

За ней следует Apple, которая удвоила свои расходы на лоббирование до 7 млн евро с 3,5 млн евро в 2021 году.

В шестерку крупнейших лоббистов Брюсселя входят:

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Meta, 8 млн евро Apple, 7 млн евро Bayer, 6 млн евро Google, 5,5 млн евро Shell, 5,5 млн евро Microsoft, 5 млн евро

Наибольшее число лоббистов в Брюсселе работают на компанию Meta — 17,05 эквивалента полной занятости (ЭПЗ), за ней следуют Huawei (11 ЭПЗ), Intel (10 ЭПЗ) и IBM (7,25 ЭПЗ).

Google, Amazon и Apple также увеличили численность своих лоббистов в Брюсселе с 2021 года.

Из всех компаний, лоббирующих в ЕС вопросы цифровой политики, 20% базируются в США, штаб-квартиры менее 1% находятся в Китае или Гонконге. Хотя китайские технологические компании TikTok (900 тыс. евро) и Alibaba (600 тыс. евро) вкладывают средства в лоббирование интересов в ЕС, их бюджеты по-прежнему значительно уступают американским.

Две компании, чьи штаб-квартиры расположены в ЕС, также вошли в десятку лидеров по объему инвестиций в этом году. Испанская компания Telefonica увеличила свои ежегодные расходы с 2021 года с 1,5 до 2 млн евро, а немецкая Deutsche Telekom удвоила свои расходы с 1 до 2 млн евро.

По мнению неправительственных организаций, рост общих расходов на лоббирование и увеличение концентрации рынка в технологической отрасли вызывают беспокойство.

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"Большие технологии, в частности, имеют непропорционально много возможностей влиять на политику в свою пользу благодаря своим огромным ресурсам, — заявила Верена Лейендеккер из LobbyControl. — Нам нужны более строгие правила лоббирования в Брюсселе. Необходимо строже следить за тем, чтобы Закон о цифровых рынках (DMA) и Закон о цифровых услугах (DSA) соблюдались".