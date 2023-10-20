Amazon начала испытания нового робота, поднимающего товары на складах

Amazon начинает эксперимент с двуногим роботом, который может поднимать коробки на складах. В компании утверждают, что он будет работать, взаимодействуя с людьми.

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Компания Amazon проводит испытания робота-гуманоида, который, по ее словам, может захватывать и поднимать товары на полки, тем самым автоматизируя работу на складах.

Компания объявила, что на этой неделе начала тестировать робота, созданного компанией Agility.

Главный технолог Amazon Robotics Тай Брэди сказал, что испытания так называемого робота Digit находятся на "очень, очень ранней стадии".

"Мы прилагаем много усилий, чтобы лучше понять его и понять, подходит ли он для наших процессов", — добавил он.

Пока неясно, будет ли Amazon использовать двуногого робота на заводах и повлияет ли это на рабочие места.

Брэди заявил журналистам, что, хотя робот сделает некоторые рабочие места ненужными, его внедрение создаст новые возможности для трудоустройства, пишет Guardian.

Amazon заявила, что Digit может "работать вместе с сотрудниками".

"На начальном этапе мы будем использовать эту технологию для помощи сотрудникам в переработке контейнеров — однообразном процессе, при котором пустые контейнеры поднимаются с полок и переносятся после того, как из них достали все товары", — добавили в компании.

Между тем, в среду Amazon также сообщила, что на одном из складов в Хьюстоне она использует еще одну роботизированную систему. Технология под названием Sequoia предполагает использование мобильных роботов и роботизированных рук. По словам компании, она позволяет улучшить менеджмент складов на 75% и ускорить доставку на 25%.

Amazon инвестирует значительные средства в технологии для автоматизации складов. В апреле прошлого года гигант розничной торговли объявил о создании фонда "Промышленные инновации" объемом в 1 млрд долларов. Agility стала одной из компаний, получивших инвестиции.

Amazon всегда считала, что роботы и люди могут работать рядом друг с другом.

"Во взаимодействии с роботами участвуют люди. Как сделать так, чтобы люди были звездами, центром внимания, центром шоу, когда речь идет о работе, которую мы должны выполнять? — задался вопросом Тэй Брэди. — Когда мы делаем свою работу очень хорошо, наши роботизированные системы просто сливаются с фоном и становятся повсеместными. Вы же не слишком часто говорите о своей посудомоечной машине на кухне".