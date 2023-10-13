By AP

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard станет одной из крупнейших в технологической индустрии.

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Покупка компанией Microsoft производителя видеоигр Activision Blizzard была окончательно одобрена британским антимонопольным ведомством. Регулятор отменил свое прежнее решение о блокировании сделки стоимостью 69 млрд долларов США и устранил последнее препятствие на пути одного из крупнейших технологических соглашений в истории.

Решение было ожидаемым, так как Управление по конкуренции и рынкам (CMA) еще в прошлом месяце предварительно согласилось пересмотреть предложение Microsoft, который вызвался снять опасения о том, что сделка нанесет ущерб конкуренции и навредит игрокам.

Производитель Xbox одержал уверенную победу в приобретении компании Activision, создателя популярной игровой франшизы Call of Duty.

Чтобы преодолеть возражения британского регулятора, компании согласились продлить первоначальный срок сделки до 18 октября. Одобрение также поможет Microsoft избежать выплаты Activision неустойки в размере 4,5 млрд долларов в случае незавершения сделки.

"Новая сделка не позволит Microsoft блокировать конкуренцию на рынке облачных игр, поскольку этот рынок развивается, сохраняя конкурентоспособные цены и услуги для британских клиентов", — говорится в заявлении регулятора, опубликованном в пятницу.

Президент Microsoft Брэд Смит сказал, что компания благодарна за "тщательное рассмотрение и решение".

"Теперь мы преодолели последнее препятствие на пути к закрытию сделки, которая, по нашему мнению, принесет пользу игрокам и игровой индустрии во всем мире", — сказал он.

Генеральный директор Activision Бобби Котик также приветствовал эту новость: "Мы с нетерпением ждем возможности стать частью команды Xbox".

Миссия выполнена?

С момента объявления о сделке в январе 2022 года Microsoft получила разрешение на нее от антимонопольных органов более чем 40 стран. Особенно важно, что компания получила одобрение от 27 стран Европейского союза, согласившись разрешить пользователям и облачным игровым платформам транслировать ее игры без выплаты авторских отчислений в течение 10 лет.

Однако сделка встретила сопротивление со стороны британских и американских регулирующих органов, которые опасались, что она приведет к ограничению конкуренции в индустрии видеоигр. Главный конкурент, Sony, также опасался, что сделка ограничит доступ пользователей PlayStation к Call of Duty, серии военных шутеров от Activision.

Федеральная торговая комиссия США проиграла судебное разбирательство с требованием приостановить сделку, чтобы ее мог рассмотреть штатный судья. Но ФТК не сдается: она обжаловала это решение и в прошлом месяце подала уведомление о намерении возобновить судебное разбирательство.

Тем временем британский регулятор стал последним серьезным препятствием на пути к сделке. Одобрение CMA было получено после того, как в августе Microsoft обновила свое предложение.

Согласно реструктурированной сделке, Microsoft продаст французской студии Ubisoft Entertainment права на потоковое облачное вещание за пределами ЕС и трех других европейских стран на все текущие и новые игры Activision, выпущенные в течение следующих 15 лет.

Британские регулирующие органы первоначально заблокировали сделку в апреле, опасаясь, что Microsoft может не пустить игры Activision на развивающийся рынок облачных игр, где игроки могут избежать покупки дорогостоящих консолей и транслировать игры на свои планшеты или телефоны.

Затем, пойдя на беспрецедентный шаг, британский надзорный орган отложил принятие окончательного решения.

Одним из факторов положительного решения стало одобрение ЕС, полученное после того, как Microsoft пообещала автоматически лицензировать игры Activision на облачных игровых платформах без уплаты роялти. Другим "существенным изменением обстоятельств", которое, согласно судебным документам, необходимо было учесть, стало соглашение, подписанное Microsoft с Sony, о том, что игра Call of Duty будет доступна на PlayStation в течение как минимум 10 лет.