Как сделать фармсектор ЕС более инновационным?

ЕС признает, что отстает от некоторых стран и регионов в плане внедрения инноваций на рынке лекарств. Что можно сделать?

Мы спросили об этом Эмер Кук, директора Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

"Мы должны обеспечить прозрачность и доступность всей нашей деятельности, особенно для малых и средних предприятий. Именно они - наши супергерои. 20% продуктов, которые утверждаются в Европе, разрабатываются именно малыми и средними предприятиями. И у них нет ресурсов, чтобы справиться со сложностью некоторых процессов регулирования в европейском законодательстве. Поэтому мы должны думать об упрощении, об оптимизации управления, - рассказывает она. -Следует убедиться в том, что путь к одобрению лекарств прост и доступен. Поэтому мы пытаемся внедрить соответствующие механизмы, хотим быть уверенными, что новаторы смогут сориентироваться на этом пути с нашей помощью.

Еще одна проблема, о котором мы думаем - это наш уровень экспертной подготовки. Говоря о завтрашнем дне нашей отрасли, мы понимаем, что границы между препаратами, технологиями и медприборами будут все больше размываться. Поэтому мы должны быть уверены, что у нас достаточно научного и технологического опыта и что мы не мыслим сегодня так, как мыслили 30 лет назад".