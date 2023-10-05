EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Как сделать фармсектор ЕС более инновационным?

Совместно с The European Commission
Как сделать фармсектор ЕС более инновационным?
Авторское право euronews
By Euronews
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

ЕС признает, что отстает от некоторых стран и регионов в плане внедрения инноваций на рынке лекарств. Что можно сделать?

 Мы спросили об этом Эмер Кук, директора Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

"Мы должны обеспечить прозрачность и доступность всей нашей деятельности, особенно для малых и средних предприятий. Именно они - наши супергерои. 20% продуктов, которые утверждаются в Европе, разрабатываются именно малыми и средними предприятиями. И у них нет ресурсов, чтобы справиться со сложностью некоторых процессов регулирования в европейском законодательстве. Поэтому мы должны думать об упрощении, об оптимизации управления, - рассказывает она. -Следует убедиться в том, что путь к одобрению лекарств прост и доступен. Поэтому мы пытаемся внедрить соответствующие механизмы, хотим быть уверенными, что новаторы смогут сориентироваться на этом пути  с нашей помощью. 

Еще одна проблема, о котором мы думаем - это наш уровень экспертной подготовки. Говоря о завтрашнем дне нашей отрасли, мы понимаем, что границы между препаратами, технологиями и медприборами будут все больше размываться. Поэтому мы должны быть уверены, что у нас достаточно научного и технологического опыта и что мы не мыслим сегодня так, как мыслили 30 лет назад".

Поделиться статьей

Также по теме

Новые лекарства станут доступнее: ЕС обещает ускорить их выход на рынок

Слабых станет больше: в ЕС ускоряют поиск лекарства от деменции

Как объяснить пациенту, почему в аптеке нет необходимых ему лекарств?

Здоровье Медицинские исследования Инновации