В ЕС начнут шить одежду, которую не надо выбрасывать

Трудно устоять перед желанием купить новый свитер, джинсы или костюм. Но что происходит с миллионами тонн текстиля, которые ежегодно выбрасывают в Европе и частично вывозят в третьи страны?

"Там не видно земли"

Быстрая мода и появление многочисленных марок, продающих недорогую одежду, значительно сократили жизненный цикл наших вещей. В Европе ежегодно образуется свыше 12,5 миллионов тонн текстильных отходов. Большая их часть сжигается, захоранивается на свалках в том числе и за границей. "Так, в Аккру (Гана) еженедельно поступает 15 миллионов предметов одежды, - отмечает Маттео Уорд, создавший в Милане консалтинговую компанию в сфере устойчивого развития. - Там растет целое поколение детей, которые никогда не видели земли под всеми этими текстильными отходами. Представьте себе, что вы играете на земле, покрытой нашей одеждой".

Идея создания одежды, изначально рассчитанной на переработку, лежит в основе проекта Econyl - нейлоновой пряжи, создаваемой компанией Aquafil путем переработки таких отходов, как рыболовные сети и ковры. В Любляне (Словения) мы посетили один из заводов фирмы, где принимают отходы, в основе которых лежит нейлон- 6 - распространенный тип, который может быть превращен в Econyl.

"Компания Aquafil производит нейлон, но вместо того, чтобы использовать нефтепродукты, мы берем за основу отходы. Некоторые из них особенно ужасны - например, старые рыболовные сети, ковры, пластик , все то, что раньше производители не могли перерабатывать. Мы же используем мусор, чтобы сделать из него сокровище", - говорит Джулио Бонацци, президент и генеральный директор компании Aquafil.

В процессе химической переработки нейлоновые отходы превращаются в капролактам - соединение, которое обычно получают из сырой нефти. Капролактам прессуют в длинные нити, похожие на спагетти, затем режут на мелкие фрагменты, из которых и прядут тонкие волокна.

Ответственный пошив

То, как создаются изделия, играет решающую роль при их утилизации. "Представьте себе куртку, - предлагает Бонацци. - В ней - много слоев ткани, нитки, молнии, металлические детали и множества различных типов волокон, иногда тесно переплетенных. В этом и заключается сложность переработки. Такой товар просто не предназначен для вторичной утилизации".

Для борьбы с таким количество неиспользованного текстиля Еврокомиссия рассматривает возможность введения системы расширенной ответственности для производителей (EPR). Бренды должны будут оплачивать весь жизненный цикл своей продукции, включая утилизацию. Чем больше причиняемое их вещами загрязнение, тем выше отчисления. Деньги же направят на финансирование предприятий по переработке отходов и исследования в области циркулярных технологий.

"Это - фундаментальное изменение, - приветствует инициативу Маттео Уорд. - Оно, мы надеемся, заставит компании создавать продукты, рассчитанные на более длительный срок службы - более устойчивые, пригодные для переработки и вторичного использования. Пока же бренды подобного не делают,так как не заинтересованы".

"Не хотел быть соучастником"

Путь самого Маттео в экомоду не был простым. В прошлом он работал на американский масс-маркет, сегодня он - он один из его ярых противников. Авария на текстильной фабрики в Бангладеш в 2013 году, в результате которой погибло более 1100 человек, стала для него поворотным моментом. "Я не хотел быть соучастником убийства тысяч людей по всему миру через свою работу. Не хотел, но на самом деле был им, - вспоминает Уорд. - Ведь я е задумывался, а не поступают ли продаваемые нами джинсы, футболки и толстовки именно с таких фабрик".

Сегодня группа Матео WRÅD сотрудничает со школами, рассказывая о социальных и экологических проблемах быстрой моды. А еще консультирует бренды - например, Candiani Denim, итальянского производителя биоразлагаемой джинсовой ткани.