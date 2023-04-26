Индустрия моды: десять лет после трагедии

Обрушение восьмиэтажного коммерческого здания Rana Plaza в 2013 году в Бангладеш, в результате которого погибли более 1100 человек и 2 500 получили ранения, вызвало у многих шок и тревогу.

Популярные европейские бренды, производившие одежду в его помещениях, стали косвенно причастны к ужасным условиям труда и смерти работников

Спустя несколько недель после катастрофы торговые марки, профсоюзы и НПО заключили Договор о противопожарной безопасности их зданий в Бангладеш.

Аруна Кашьяп, HRW:

— Соглашение, безусловно, является одним из самых надежных механизмов, к которому могут присоединиться все бренды, чтобы иметь возможность сигнализировать о том, что они хотят обеспечить наилучшую защиту для работников.

Независимая инспекция по технике безопасности, программы обучения и система рассмотрения жалоб работников спасли тысячи жизней.

Бренды в Европе были вынуждены ввести свод трудовых правил для обеспечения надежной социальной защиты

Тамсин Бланшар, участница программы "Революция в моде":

— Но многие предметы одежды, которые мы носим, производятся за пределами европейского законодательства в странах, которые гораздо меньше регулируются, где труд дешев, а условия труда не ставятся во главу угла.

За последние 10 лет заработная плата в таких странах, как Бангладеш, повысилась, но все еще остается ниже установленного прожиточного минимума.

Бренды и поставщики должны предпринять определенные шаги в этом направлении. Однако потребители также могут внести свою лепту

Питер Макаллистер, представитель организации "Инициативы этичной торговли":

— Бренды действительно прислушиваются. И если их клиенты говорят очень четко, мы ожидаем от вас соблюдения наших стандартов. Мы ожидаем, что сможем делать покупки, не беспокоясь о том, безопасны ли люди, платят ли им достойную зарплату или подвергаются ли они преследованиям на рабочем месте. Поэтому мнение потребителей имеет значение.

Европейская гражданская инициатива Good Clothes Fair Pay (Хорошая одежда - справедливая оплата труда) требует установления достойной заработной платы во всей индустрии одежды, текстиля и обуви. Если будет собран 1 миллион подписей, Евро комиссия обязана будет принять решение о создании нового закона.