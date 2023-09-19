Из пауков сделали некроботов, у трупов подсчитали число волос в носу: названы лауреаты "Шнобелевки"

В США в 33-й раз наградили авторов не самых выдающихся научных изысканий в 10 номинациях.

Наша награда вручается за научные достижения, которые сначала заставляют людей рассмеяться, а потом – задуматься. организаторы Ig Nobel Prize

Удостоиться Нобелевской премии – предел мечтаний всякого учёного. По количеству лауреатов сравнивают самые престижные университеты и целые страны. О выборе Шведской академии спорят в СМИ и профессиональных сообществах. Но наука дело неблагодарное: порой то, что занимает серьёзных исследователей, обескураживает широкую публику. Антипод "Нобелевки" – Ig Nobel Prize – как раз присуждается за самые неоднозначные изыскания, за самые странные и причудливые достижения в 10 областях.

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Каждый лауреат "сделал что-то, что сначала рассмешило людей, а затем заставило их задуматься", – заявляют в редакции юмористического журнала "Летопись невообразимых исследований" (Annals of Improbable Research), которая организует пародийную премию. Спонсорами мероприятия выступают Ассоциация научной фантастики Гарвард-Рэдклифф (HRSFA ) и Общество студентов-физиков Гарварда-Рэдклиффа.

Как утверждают организаторы, ежегодно к ним поступает более 9000 номинаций. От 10 до 20% заявок – самовыдвиженцы, правда, они очень редко побеждают.

Некроробототехника: как из тел мёртвых пауков сделали роботов

В этом году победителями в номинации "Машиностроение" стали Те Фей Яп, Чжен Лю, Ануп Раджаппан, Тревор Шимокусу и Дэниел Престон – команда учёных из Индии, Китая, Малайзии и США.

Из мёртвых пауков инженеры сделали своеобразные пневматические устройства для захвата и перемещения мелких предметов.

Пауки перемещают свои конечности с помощью гидравлического давления. Камера, расположенная рядом с их головой, посылает кровь в ноги при сокращении конечности. Когда давление ослабевает, ноги возвращаются в исходное положение.

Исследователям удалось вручную вызвать такие движения у мёртвых пауков: в камеру с помощью шприца подавали небольшое количество воздуха, в результате ножки начинали двигаться.

Конечности членистоногих оказались необычайно прочными: в ходе проведённых испытаний пауки были способны поднимать более 130% от веса их собственного тела.

"Эта область мягких роботизированных систем очень интересна, поскольку мы получаем возможность использовать ранее не использовавшиеся типы приводов и материалов", – заявил в прошлом году Дэниел Престон из Техасского университета Райса .

Сколько волос у нас в носу?

Некронаука, похоже, в моде в этом году. Команда, получившая Шнобелевскую премию по медицине, использовала трупы, чтобы определить, одинаковое ли количество волос находится в каждой ноздре человека. Результаты такие: в каждой ноздре порядка 120 волосинок.

В номинации "Химия и геология" победил Ян Заласевич из Польши, объяснивший, почему многие учёные любят облизывать камни.

"Облизывание породы входит в арсенал проверенных приёмов геолога и палеонтолога, помогающих в полевых условиях, – отмечает Заласевич. –Минеральные частицы лучше выделяются на влажной поверхности, чем на сухой, это облегчает идентификацию окаменелостей и минералов".

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Другие команды-победители были отмечены за изучение влияния скуки учителя на скуку ученика, влияния сексуальной активности анчоусов на смешивание воды в океане и того, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменить вкус.

По словам редактора журнала "Летопись невообразимых исследований", премия "награждает необычное, поощряет фантазию и пробуждает интерес к науке".