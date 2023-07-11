От спящего слона до израильских протестов: лауреаты Drone Photo Awards 2023

Меняющийся мир и вечное: в Тоскане определили лучшие снимки с высоты полёта беспилотников.

2500 участников, 9 номинаций и лучшие снимки с дронов – объявлены победители престижной премии Drone Photo Awards 2023.

Абсолютным победителем стал израильский мэтр аэрофотосъёмки Ор Адар, автор завораживающего воздушного шедевра Must Resist ("Сопротивляйся"). Тысячи демонстрантов, два сжатых кулака и баннер с портретами авторитарных лидеров и надписью "От стартап-нации до отключения интернета" – по мнению членов жюри, фотографу удалось запечатлеть дух мощных выступлений противников судебной реформы.

Конкурс Drone Photo Awards является неотъемлемой частью знаменитого фестиваля визуальных искусств Siena Awards. Осенью работы лауреатов выставят в аббатстве Сан-Гальгано в Тоскане.

Вот победители всех девяти категорий конкурса 2023, без лишних слов:

Фотография года: Must Resist ("Сопротивляйся"), Ор Адар

Must resist, Ор Адар Siena Drone Photo Awards 2023

Это Тель-Авив, 4 марта, вид с воздуха на участников митинга против планов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху реформировать судебную систему. Это была девятая по счёту протестная суббота. Ор Адар фотограф

Категория Urban: "Детская площадка", Себастьян Пиорек

"Детская площадка", Себастьян Пиорек Siena Drone Photo Awards 2023

Глубинка, юг Польши. Детская площадка – место радости, на неё пролились первые лучи солнца. Этот регион известен своими шахтами и суровой архитектурой, поэтому такая красочная детская площадка – своего рода жемчужина. Себастьян Пиорек фотограф

Категория "Дикая природа": "Спящий гигант", Дхану Паран

"Спящий гигант", Дхану Паран Siena Drone Photo Awards 2023

Слон лежит на боку, его массивное тело занимает значительную часть кадра. Его морщинистая серая кожа легко гармонирует с окружающей листвой, создавая впечатление, что он является неотъемлемым компонентом пейзажа. Дхану Паран фотограф

Категория "Виды спорта": Highline, Давид Маше

Highline, Давид Маше Siena Drone Photo Awards 2023

В январе 2021 года в условиях сильного мороза знаменитый французский слэклайнер или стропоходец Натан Полен успешно преодолел "хайлайн" длиной 200 метров и шириной 2,5 см. Рекорд был установлен в Альпах, у вершины Пуэнт-д'Арё, в горном массиве Арави на высоте 2460 метров над уровнем моря. Это невероятное достижение потребовало самоотверженных усилий команды из шести человек в течение трёх дней. Давид Маше фотограф

Категория "Люди": "Пляжное блаженство", Саймон Хизер

Пляжное блаженство", Саймон Хизер Siena Drone Photo Awards 2023

Любители позагорать приносят на пляж Кашкайша, Португалия, свои самые яркие полотенца, купальники и зонты. Сверху это похоже на прекрасные яркие обои. На пляже жизнь кажется лучше! Саймон Хизер фотограф

Категория "Природа": "Ледяная шапка Остфонна", Томас Виджайан

"Ледяная шапка Остфонна", Томас Виджаян Siena Drone Photo Awards 2023

Я уже неоднократно бывал на Шпицбергене, но в прошлом году мне было печально наблюдать, как уже в июне тает морской лёд. Наше судно смогло пройти по талому льду и добраться до ледяной шапки. Но даже и она начала таять раньше обычного, это не может не вызывать беспокойства. Томас Виджаян фотограф

Категория "Абстракция": "Измученные лёгкие Земли", Игнасио Медем

"Измученные лёгкие Земли", Игнасио Медем Siena Drone Photo Awards 2023

Бассейн реки Колорадо серьёзно пострадал от нерационального управления водными ресурсами и продолжительной засухи. Мы достигли точку невозврата. Сложные гидрогеологические структуры, напоминающие лёгкие Земли, находятся на грани разрушения. Игнасио Медем фотограф

Свадебная категория: "Купание в звёздах", Кшиштоф Кравчик

"Купание в звёздах", Кшиштоф Кравчик Siena Drone Photo Awards 2023

Под тяжёлыми облаками с этой точки обзора тысячи сухих листьев сверкают, как звезды, а внизу плещутся нежные волны. Жених и невеста плывут в лодке, украшенной прекрасными цветами. Кшиштоф Кравчик фотограф

Серии: Foodscapes ("Пейзажи еды"), Джордж Стейнмец

"Угодья в полоску", Джордж Стейнмец Siena Drone Photo Awards 2023

"Сортировка сушёного на солнце красного чили", Джордж Стейнмец Siena Drone Photo Awards 2023

"Органические сады в замке Вилландри", Джордж Стейнмец Siena Drone Photo Awards 2023