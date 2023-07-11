От спящего слона до израильских протестов: лауреаты Drone Photo Awards 2023

Меняющийся мир и вечное: в Тоскане определили лучшие снимки с высоты полёта беспилотников.
2500 участников, 9 номинаций и лучшие снимки с дронов – объявлены победители престижной премии Drone Photo Awards 2023.
Абсолютным победителем стал израильский мэтр аэрофотосъёмки Ор Адар, автор завораживающего воздушного шедевра Must Resist ("Сопротивляйся"). Тысячи демонстрантов, два сжатых кулака и баннер с портретами авторитарных лидеров и надписью "От стартап-нации до отключения интернета" – по мнению членов жюри, фотографу удалось запечатлеть дух мощных выступлений противников судебной реформы.
Конкурс Drone Photo Awards является неотъемлемой частью знаменитого фестиваля визуальных искусств Siena Awards. Осенью работы лауреатов выставят в аббатстве Сан-Гальгано в Тоскане.
Вот победители всех девяти категорий конкурса 2023, без лишних слов: