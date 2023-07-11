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От спящего слона до израильских протестов: лауреаты Drone Photo Awards 2023

В Сиене подвели итоги самого масштабного конкурса в области аэрофотосъёмки.
В Сиене подвели итоги самого масштабного конкурса в области аэрофотосъёмки. Авторское право Credit: Siena Drone Photo Awards 2023
 Theo Farrant

Меняющийся мир и вечное: в Тоскане определили лучшие снимки с высоты полёта беспилотников.

2500 участников, 9 номинаций и лучшие снимки с дронов – объявлены победители престижной премии Drone Photo Awards 2023.

Абсолютным победителем стал израильский мэтр аэрофотосъёмки Ор Адар, автор завораживающего воздушного шедевра Must Resist ("Сопротивляйся"). Тысячи демонстрантов, два сжатых кулака и баннер с портретами авторитарных лидеров и надписью "От стартап-нации до отключения интернета" – по мнению членов жюри, фотографу удалось запечатлеть дух мощных выступлений противников судебной реформы. 

Конкурс Drone Photo Awards является неотъемлемой частью знаменитого фестиваля визуальных искусств Siena Awards. Осенью работы лауреатов выставят в аббатстве Сан-Гальгано в Тоскане.

Вот победители всех девяти категорий конкурса 2023, без лишних слов:

Фотография года: Must Resist ("Сопротивляйся"), Ор Адар

Siena Drone Photo Awards 2023
Must resist, Ор АдарSiena Drone Photo Awards 2023
Это Тель-Авив, 4 марта, вид с воздуха на участников митинга против планов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху реформировать судебную систему. Это была девятая по счёту протестная суббота.
Ор Адар
фотограф

Категория Urban: "Детская площадка", Себастьян Пиорек

Siena Drone Photo Awards 2023
"Детская площадка", Себастьян ПиорекSiena Drone Photo Awards 2023
Глубинка, юг Польши. Детская площадка – место радости, на неё пролились первые лучи солнца. Этот регион известен своими шахтами и суровой архитектурой, поэтому такая красочная детская площадка – своего рода жемчужина.
Себастьян Пиорек
фотограф

Категория "Дикая природа": "Спящий гигант", Дхану Паран

Siena Drone Photo Awards 2023
"Спящий гигант", Дхану ПаранSiena Drone Photo Awards 2023
Слон лежит на боку, его массивное тело занимает значительную часть кадра. Его морщинистая серая кожа легко гармонирует с окружающей листвой, создавая впечатление, что он является неотъемлемым компонентом пейзажа.
Дхану Паран
фотограф

Категория "Виды спорта": Highline, Давид Маше

Siena Drone Photo Awards 2023
Highline, Давид МашеSiena Drone Photo Awards 2023
В январе 2021 года в условиях сильного мороза знаменитый французский слэклайнер или стропоходец Натан Полен успешно преодолел "хайлайн" длиной 200 метров и шириной 2,5 см. Рекорд был установлен в Альпах, у вершины Пуэнт-д'Арё, в горном массиве Арави на высоте 2460 метров над уровнем моря. Это невероятное достижение потребовало самоотверженных усилий команды из шести человек в течение трёх дней.
Давид Маше
фотограф

Категория "Люди": "Пляжное блаженство", Саймон Хизер

Siena Drone Photo Awards 2023
Пляжное блаженство", Саймон ХизерSiena Drone Photo Awards 2023
Любители позагорать приносят на пляж Кашкайша, Португалия, свои самые яркие полотенца, купальники и зонты. Сверху это похоже на прекрасные яркие обои. На пляже жизнь кажется лучше!
Саймон Хизер
фотограф

Категория "Природа": "Ледяная шапка Остфонна", Томас Виджайан

Siena Drone Photo Awards 2023
"Ледяная шапка Остфонна", Томас ВиджаянSiena Drone Photo Awards 2023
Я уже неоднократно бывал на Шпицбергене, но в прошлом году мне было печально наблюдать, как уже в июне тает морской лёд. Наше судно смогло пройти по талому льду и добраться до ледяной шапки. Но даже и она начала таять раньше обычного, это не может не вызывать беспокойства.
Томас Виджаян
фотограф

Категория "Абстракция": "Измученные лёгкие Земли", Игнасио Медем

Siena Drone Photo Awards 2023
"Измученные лёгкие Земли", Игнасио МедемSiena Drone Photo Awards 2023
Бассейн реки Колорадо серьёзно пострадал от нерационального управления водными ресурсами и продолжительной засухи. Мы достигли точку невозврата. Сложные гидрогеологические структуры, напоминающие лёгкие Земли, находятся на грани разрушения.
Игнасио Медем
фотограф

Свадебная категория: "Купание в звёздах", Кшиштоф Кравчик

Siena Drone Photo Awards 2023
"Купание в звёздах", Кшиштоф КравчикSiena Drone Photo Awards 2023
Под тяжёлыми облаками с этой точки обзора тысячи сухих листьев сверкают, как звезды, а внизу плещутся нежные волны. Жених и невеста плывут в лодке, украшенной прекрасными цветами.
Кшиштоф Кравчик
фотограф

Серии: Foodscapes ("Пейзажи еды"), Джордж Стейнмец

Siena Drone Photo Awards 2023
"Угодья в полоску", Джордж СтейнмецSiena Drone Photo Awards 2023
Siena Drone Photo Awards 2023
"Сортировка сушёного на солнце красного чили", Джордж СтейнмецSiena Drone Photo Awards 2023
Siena Drone Photo Awards 2023
"Органические сады в замке Вилландри", Джордж СтейнмецSiena Drone Photo Awards 2023
"Пейзажи еды" – это аэрокомпонент моего проекта "Накорми планету", с помощью которого я всесторонне изучаю глобальную систему продовольствия. По прогнозам, к 2050 году население Земли достигнет 9,7 млрд. человек. Более глубокое понимание процессов производства еды и воздействия АПК на окружающую среду имеет решающее значение для сохранения природы. Профессиональные беспилотники помогают мне наиболее результативно запечатлеть огромные площади, показать, как много земли нужно, чтобы обеспечивать жизнедеятельность всего человечества.
Джордж Стейнмец
фотограф

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