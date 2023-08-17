В ВОЗ ищут научную базу для альтернативной медицины

В Индии под эгидой ВОЗ открыт саммит по альтернативной медицине. Из нее хотят взять лучшее для системы здравоохранения.

В Индии стартовал саммит по традиционной медицине, проходящей под эгидой ВОЗ. Главная цель слета в штате Гуджарат - активизировать дискуссию о необходимости научных доказательств при альтернативных методов лечения.

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Эксперты признают: традиционная медицина приходит на помощь, когда нет доступа к системному здравоохранению. По данным ВОЗ, при опросе пятилетней давности 170 из 194 стран-участниц организации сообщили об использовании у них альтернативного лечения, только 124 подтвердили наличие соответствующей законодательной базы для регулирования этой сферы.