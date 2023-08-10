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От сердобольного бонобо до симбиоза муравья и тли: победители Nature inFocus Photography Awards 2023

Жюри подвело итоги фотоконкурса Nature inFocus 2023.
Жюри подвело итоги фотоконкурса Nature inFocus 2023. Авторское право Nature inFocus Photography Awards
By Theo Farrant
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Соперничество, сострадание, любопытство, страх и борьба с врагами – в работах лауреатов запечатлены сцены из жизни представителей дикой природы в естественной среде, на которую всё больше влияет человек.

Организаторы конкурса Nature inFocus Photography Awards опубликовали лучшие снимки дикой природы нынешнего года. Победителей объявили на фестивале, который проходил во дворце Джаямахал в индийском Бангалоре.

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От трогательного портрета бонобо, выхаживающего детеныша мангуста, до ожесточённой борьбы за право спаривания с самкой между нубийскими горными козлами в израильской пустыне – эти снимки запечатлели уникальные моменты из жизни представителей фауны и затронули важнейшие вопросы охраны дикой природы.

Жюри рассмотрело порядка 24 тысяч работ, присланных 1500 фотографами со всего мира.

Ниже представлена потрясающая подборка снимков, удостоившихся наивысших оценок в шести конкурсных категориях. 

Номинация "Поведение животных": Санхеш Дедхия, Shell I Eat You? ("Сгодишься на обед?")

Nature inFocus / Sankhesh Dedhia
Санхеш Дедхиа, Shell I Eat You?Nature inFocus / Sankhesh Dedhia

Фотограф запечатлел редкий момент естественной истории, когда легендарный стрелозубый тигр из Рантхамбхора вылавливает из озера индийскую мягкотелую черепаху. Рацион тигра в дикой природе может быть очень разнообразным: оказывается, отобедать он может даже черепахой! 

Номинация "Поведение животных": Афродж Шейх, A Love Like No Other ( "Сильнее любви нет")

Nature inFocus Awards / Afroj Sheikh
Афродж Шейх, A Love Like No Other.Nature inFocus Awards / Afroj Sheikh

Если вы угодили в пасть голодного леопарда, шансов на выживание у вас мало. Погоня за самкой лангура привела хищника и его жертву на дерево. Приняв смерть, мать смогла спасти своё потомство.

Номинация "Поведение животных": Avinash PC, A Sappy Alliance ("Союз, скреплённый соком")

Nature inFocus Awards / Avinash PC
Avinash PC, A Sappy Alliance.Nature inFocus Awards / Avinash PC

Симбиотических отношений в природе много! Но ни одно из них не является таким приторно сладким, как партнёрство между муравьями и тлями. 

Все тли питаются растительными соками, многие из них являются опасными вредителями культурных растений. Эти крошечные насекомые выделяют богатый сахаром раствор, так называемую падь. Зачастую она привлекает другие виды насекомых и позвоночных, в частности, это любимая пища муравьёв! Некоторые муравьи буквально "пасут" тлю, защищая её от других хищников и даже направляют её к наиболее здоровым частям растений, чтобы обеспечить постоянный приток медвяной росы!

Номинация "Природоохранный фокус": Хирен Паги, Cry Me a River ("Сейчас расплачусь")

Nature inFocus Awards / Hiren Pagi
Хирен Паги, Cry Me a River.Nature inFocus Awards / Hiren Pagi

Время от времени в новостных лентах появляются сообщения о том, что в реке Вишвамитри найден мёртвый болотный крокодил или маггер, а всего в этом водоёме обитают около 270 особей. На снимке показаны условия, в которых эти рептилии сосуществуют с человеком. Река стала свалкой для близлежащих предприятий, в неё попадают и дренажные воды. Крокодилам угрожает дальнейшее загрязнение воды и потеря среды обитания.

Номинация "Дикая природа и животные в среде обитания": Амит Эшель, The Things You Do for Love ("Чего не сделаешь по любви")

Nature inFocus Awards / Emit Ashel
Амит Эшель, The Things You Do for Love.Nature inFocus Awards / Emit Ashel

Это высокогорная местность больше похоже на съёмочную площадку очередного фильма "Миссия невыполнима", но для нубийских горных козлов – это дом. Уязвимый вид известен своими большими полукруглыми рогами, способностью с лёгкостью взбираться вверх по скалам и, конечно же, боями, в которые вступают самцы в период гона. Доминирование над соперником начинается с демонстрации впечатляющих рогов. Если это не помогает, то наступает время для схватки.  Приготовившись к удару, горные козлы встают на задние ноги.

Номинация "Дикая природа и животные в среде обитания": Dileep SS, Worlds Apart ("Несвязные миры")

Nature inFocus Awards / Dileep SS
Dileep SS, Worlds Apart.Nature inFocus Awards / Dileep SS

Если подумать о Дубае, то первое, что приходит на ум, – это архитектурные чудеса, от которых небо кажется на расстоянии вытянутой руки. Небоскрёбы, возможно, и являются визитной карточкой Дубая, но наряду с ними существует и другая реальность – наполненная жизнью пустыня.

Номинация "Творческая фотография": Анирбан Дутта, All That Glitters Are Spores ("Всё, что блестит, – это споры")

Nature inFocus Awards / Anirban Dutta
Анирбан Дутта, All That Glitters Are Spores.Nature inFocus Awards / Anirban Dutta

Щетинки – это ярко окрашенные защитные волоски личинки слизневидки или бабочки-мокрицы. Эффект блеска создают грибы, выделяющие споры. Фотограф обнаружил личинку, расположенную прямо рядом со споровыми грибами, и не хотел упустить возможность сделать эффектный кадр, и он удался!

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Номинация "Творческая фотография": Аркаправа Гош, Symmetry in Mimicry ("Симметрия в мимикрии")

Nature inFocus Awards / Arkaprava Ghosh
Аркаправа Гош, Symmetry in Mimicry.Nature inFocus Awards / Arkaprava Ghosh

Говорят, что мимикрия – это высшая форма лести. Но в мире животных она является одним из лучших защитных механизмов. На этом снимке стрекозы Cratilla lineata расположились на многолетнем вьюнке Phanera vahlii и напоминают цветущее растение. Никогда ещё обман хищника не выглядел так изящно.

Номинация "Портреты животных": Кристиан Циглер, The Bonobo and His Pet ("Бонобо и его питомец")

Nature inFocus Awards / Christian Ziegler
Кристиан Циглер, The Bonobo and His Pet.Nature inFocus Awards / Christian Ziegler

Последняя из описанных человекообразных обезьян – бонобо – является одним из наших ближайших родственников. На фотографии дикий бонобо, спасший детёныша мангуста, ухаживает за ним как за своим питомцем. Позже примат отпустил его в лес невредимым. Подобное поведение лишь однажды было зафиксировано профессором Барбарой Фрут.

Номинация "Портреты животных": Сулиман Алатики, Inspector Booby ("Инспектор Буби")

Suliman Alatiqi/2023 Nature inFocus Photography Awards
Сулиман Алатики, Inspector Booby.Suliman Alatiqi/2023 Nature inFocus Photography Awards

Бурые олуши значительную часть своей жизни проводят в открытом океане. Их неуклюжесть на суше дала им название, происходящее от испанского слова bobo, что означает "глупый" или "бестолковый". Они прекрасно питаются в море, погружаясь в воду, чтобы полакомиться чем угодно – от анчоусов и сардин до кальмаров и креветок. Фотограф наблюдал, как эта птица с небольшими интервалами погружает голову под воду, и занял позицию, чтобы запечатлеть её крупным планом с точки зрения искомой добычи.

Номинация "Молодой фотограф": Пранав Махендру, Raiders of Hives ("Расхитители ульев")

Pranav Mahendru/2023 Nature inFocus Photography Awards
Пранав Махендру, Raiders of Hives.Pranav Mahendru/2023 Nature inFocus Photography Awards

В густых лесах Сатпуры пара хохлатых осоедов совершает налёт на пчелиный улей. Эти хищные птицы семейства ястребиных добывают пищу в ульях и осиных гнездах. При этом их интересует вовсе не мёд, а личинки. 

Номинация "Молодой фотограф": Арнав Дешпанде, Slender in the Night ("Ночная грация")

Arnav Deshpande/2023 Nature inFocus Photography Awards
Арнав Дешпанде, Slender in the Night.Arnav Deshpande/2023 Nature inFocus Photography Awards

Как и пауки, с которыми их часто путают, сенокосцы тоже имеют восемь ног –  длинных и тонких, чего не скажешь о туловище. Дождливой ночью молодой фотограф заметил этого сенокосца, укрывшегося в расщелине. На его конечностях блестят капли дождя.

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"Специальное упоминание жюри" в номинации "Дикая природа и животные в среде обитания": Амита Вьяса, The Land of Stripes ("Земля полосатых")

Amit Vyas/2023 Nature inFocus Photography Awards
Амита Вьяса, The Land of Stripes.Amit Vyas/2023 Nature inFocus Photography Awards

Если бы всё очарование национального парка Рантхамбор можно было передать в одном кадре, то это был бы именно он. Тигр выбрал подходящий момент, чтобы показаться на фоне туманного пейзажа. 

"Специальное упоминание жюри" в номинации "Дикая природа и животные в среде обитания": Сергей Горшков, The Rarest of Them All ("Редчайший из всех")

Sergey Gorshkov/2023 Nature inFocus Photography Awards
Сергей Горшков, The Rarest of Them All.Sergey Gorshkov/2023 Nature inFocus Photography Awards

Амурский барс – одна из самых редких кошек в мире – обитает на территории российского Дальнего Востока и Китая. Из-за ценного меха на этого хищника, находящегося под угрозой исчезновения, охотятся браконьеры. Фотографу невероятно повезло!

"Специальное упоминание жюри" в номинации "Поведение животных": Картик Мохан Айер, It's a Cat-eat-cat World ("Мир, в котором кошки едят кошек"

Karthik Mohan Iyer/2023 Nature inFocus Photography Awards
Картик Мохан Айер, It's a Cat-eat-cat World.Karthik Mohan Iyer/2023 Nature inFocus Photography Awards

Хотя тигры и леопарды имеют одну и ту же кормовую базу, они, как правило, держатся друг от друга на расстоянии. Однако при угрозе конкуренции тигры могут уничтожать других хищников на своей территории.

"Специальное упоминание жюри" в номинации "Поведение животных": Мерче Йобера, Lights Will Guide You Home ("Свет приведёт вас домой")

Merche Llobera/2023 Nature inFocus Photography Awards
Мерче Йобера, Lights Will Guide You HomeMerche Llobera/2023 Nature inFocus Photography Awards

Стая длинноносых дельфинов ныряет обратно в красиво освещённые воды Тихого океана. Один любопытный дельфин смотрит в объектив камеры.

"Специальное упоминание жюри" в номинации "Молодой фотограф": Видьюн Хеббар, Gecko’s Garage ("Гараж геккона")

Vidyun Hebbar/2023 Nature inFocus Photography Awards
Видьюн Хеббар, Gecko’s GarageVidyun Hebbar/2023 Nature inFocus Photography Awards

Андаманский дневной геккон или изумрудный геккон – ярко окрашенная ящерица, эндемик Андаманских островов. Молодой фотограф был в отпуске, когда заметил это пугливую рептилию, притаившуюся в тени.

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