ФОТО: Победители регионального этапа конкурса World Press Photo - 2023

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые фото, представленные в статье, содержат сцены насилия и человеческие увечия. Не рекомендуется для людей с чувствительной психикой.

Объявлены победители регионального этапа фотоконкурса World Press Photo 2023 года.

В эту подборку вошли снимки, демонстрирующие истории фотожурналистов и фотографов-документалистов со всех континентов. Они привлекают внимание к актуальным проблемам, стоящим сегодня перед миром - от документального освещения войны в Украине и исторических протестов в Иране до реалий климатического кризиса.

Более чем из 60 000 работ, представленных 3752 участниками из 127 стран, жюри выбрало 24 победителя и шесть почетных призеров.

Исполнительный директор Фонда World Press Photo Жумана Эль Зейн Хури подчеркивает: "В мире, где десятки журналистов по-прежнему ежегодно погибают при исполнении служебных обязанностей, я не могла перестать думать о путешествиях и рисках, на которые идут эти фотографы - а зачастую и их герои - чтобы передать нам эти изображения. Для меня большая честь представлять эту подборку".

Осада Мариуполя AP/Евгений Малолетка

Марина и Федор Яцко спешат в больницу, чтобы спасти 18-месячного сына Кирилла, смертельно раненого во время обстрела.

Яна и Виктор Reuters - Alkis Konstantinidis

18 АПРЕЛЯ, 2022 - Яна Бачек плачет над телом отца Виктора, погибшего во время обстрела Харькова, Украина.

Цена мирной жизни в Афганистане Politiken/Panos Pictures - Mads Nissen

19 ЯНВАРЯ, 2022 - Не имея средств на питание, родители Халила Ахмада (15 лет) решили продать его почку за $3500. Отсутствие работы и угроза голодной смерти привели к резкому росту нелегальной торговли органами. Герат, Афганистан.

Разлив нефти в Перу Bertha Foundation - Musuk Nolte

21 ЯНВАРЯ, 2022 - Рабочие устраняют последствия экологической катастрофы, вызванной разливом нефти на нефтеперерабатывающем заводе компании Repsol La Pampilla в Плайя Каверо, Перу.

Возвращение мертвых Mauk Kham Wah

21 ФЕВРАЛЯ, 2022 - Бойцы сопротивления из Народных сил обороны отступают с телом погибшего бойца после столкновения с военными Мьянмы в Каренни, Мьянма. Власти Мьянмы направили в регион подкрепление, так как количество столкновений с местными оппозиционными группами увеличилось.

Я не слышу птиц Fabiola Ferrero

18 МАЯ, 2016 - Полиция арестовала мужчину во время акции протеста за референдум по отстранению президента Мадуро от должности в Каракасе, Венесуэла.

Пчеловоды Panos Pictures - Jonas Kakó

11 МАРТА, 2022 - Альфредо, Убальдо и Хосе ухаживают за ульями возле Вендена в пустыне Аризона, США.

Без названия Ahmad Halabisaz

27 ДЕКАБРЯ, 2022 - Иранская женщина на стуле на площади в Тегеране без обязательного для ношения хиджаба. "Через несколько дней после смерти Махсы я проходила мимо бульвара Кешаварзи, когда увидела огромную толпу мужчин и женщин, молодых и пожилых, скандирующих лозунг, который я никогда раньше не слышала: "Женщина, жизнь, свобода", - рассказала она.

Осада Мариуполя Евгений Малолетка

11 МАРТА, 2022 - Сергей Краля, мирный житель, раненный во время обстрела российскими войсками, после операции в больнице Мариуполя, Украина.

Раны войны AP/Эмилио Моренатти

В этом проекте запечатлены люди, перенесшие ампутации в результате вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Фотограф, потерявший ногу в Афганистане, показывает жестокость войны.

Чемпионы мира Agence France-Presse - Tomás Francisco Cuesta

18 ДЕКАБРЯ, 2022 - Болельщики празднуют победу Аргентины на Чемпионате мира по футболу 2022 года в Буэнос-Айресе.

Больше фотографий смотрите на сайте World Press Photo.

Победители конкурса будут объявлены 20 апреля онлайн, с 22 апреля фото будут выставлены в Амстердаме, после чего отправятся в "кругосветное путешествие" и будут показаны более чем в 60 городах мира, включая Рим, Берлин, Барселону, Цюрих, Тель-Авив, Тайбэй, Сингапур, Мехико, Джакарту, Сидней и Торонто.