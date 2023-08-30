By Euronews и AP

В ночь на 31 августа жители планеты Земля смогут стать свидетелями редкого явления: одновременно можно будет увидеть суперлуние и "голубую Луну". В следующий раз такой "астрономический спектакль" состоится не раньше 2037 года!

На этой неделе тех, кто любит наблюдать за звёздами, ждёт двойное удовольствие: на ночном небе будет сиять Суперлуна в дуэте с Сатурном.

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Космический занавес поднимется в среду вечером. И это будет второе по счёту полнолуние за август. Вот почему явление называют "голубой луной". Спутник Земли подойдёт к ней особенно близко и оттого - будет казаться больше и светить намного ярче, чем обычно.

Расстояние между планетой и небесным телом составит всего 357 344 км. Для сравнения, во время предыдущего суперлуния 1 августа оно было на 160 км больше.

И, в дополнение к тому, на закате в виде яркой-яркой точки будет виден Сатурн. В НАСА уточняют, где именно: на востоке, юго-востоке от горизонта, справа вверху от Луны. С наступлением ночи будет казаться, что планета вращается вокруг неё по часовой стрелке.

По мнению итальянского астронома Джанлуки Маси, основателя проекта "Виртуальный телескоп", в следующий раз такой спектакль можно будет наблюдать не раньше 2037 года.

Опасные гравитационные силы

Суперлуние может стать красочным фоном для фотографий достопримечательностей по всему миру. Но стоит помнить о том, что гравитация Луны также влияет на приливы и отливы.

Это связано с тем, что во время полнолуния Солнце и самый близкий к нему спутник планеты тянут друг друга в одном направлении, что приводит к увеличению их приливообразующей силы.

Гравитационное притяжение Луны становится ещё мощнее по мере её приближения к Земле. Поэтому приливы и отливы усиливаются.

Лучшие "места для зрителей" в Европе

В Великобритании редкое астрономическое явление смогут увидеть не все желающие. Всё зависит от того, в какой части страны они находятся.

"Сегодня ночью на запад и юго-запад движется полоса облаков. Поэтому наибольшие шансы на хорошую видимость есть у жителей центральных, восточных и северных районов, где небо будет ясным, - сообщил Euronews Оливер Клейдон из Met Office.

"Там будет довольно прохладно. Поэтому, если вы отправляетесь на природу, чтобы стать свидетелями этого зрелища, советуем вам одеться потеплее", - добавил он.

Что касается остальной территории Европы, то с юго-запада на северо-восток Франции и до Нидерландов, северной части Германии и Дании - идёт полоса дождей. Там тучи, увы, заслонят ночное небо.

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Облачно также будет на юге Норвегии, в центральной части Швеции и на большей части Финляндии.

Аналогичная картина наблюдается в центральной Италии и на Балканах, где синоптики обещают грозы.

Зато почти на всей территории Испании и Португалии к вечеру среды будет ясное небо, и каждый сможет стать зрителем астрономического спектакля под названием "голубое суперлуние" .