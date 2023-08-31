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"Голубая" луна над Европой: лучшие фото

Канатная дорога в Гринвиче – прекрасное место для того, чтобы насладиться "голубым суперлунием".
Канатная дорога в Гринвиче – прекрасное место для того, чтобы насладиться "голубым суперлунием". Авторское право Yui Mok/PA via AP
By Euronews and AP
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Следующее голубое суперлуние можно будет увидеть только в 2037 году. Но если вы пропустили это событие, то вот как оно выглядело в странах Южной и Западной Европы.

Английской идиоме "однажды при голубой Луне" соответствует русское выражение "после дождичка в четверг". Именно небывалая редкость, исключительность, а вовсе не смена цвета, дала своё название этому явлению, при котором естественный спутник Земли находится в максимальной близости к нашей планете и из-за этого кажется гораздо ярче и больше в размерах.

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Обычно количество полнолуний совпадает с количеством месяцев в году. Но лунный месяц (29,5) короче календарного, поэтому 13-я – "лишняя" – полная Луна появляется на небосклоне примерно раз в 3 года.

"Голубое суперлуние" – сочетание "голубой" Луны и суперлуния, то есть совпадения полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Вот какой была ночь на 31 августа в разных странах южной и западной Европы:

Испания

Alvaro Barrientos/AP
"Голубая" Луна восходит над деревней Ухуэ в испанской провинции Наварра, 30 августа 2023 года.Alvaro Barrientos/AP

Греция

Thanassis Stavrakis/AP
Прекрасным видом можно было насладиться возле храма Посейдона на мысе Сунион, примерно в 70 км к югу от Афин.Thanassis Stavrakis/AP
Petros Giannakouris/AP
Средневековая крепость Хлемутси в Киллини, Пелопоннес.Petros Giannakouris/AP

Италия

Gregorio Borgia/AP
Что зрелищнее: Колизей или "голубое суперлуние"?Gregorio Borgia/AP
Luca Bruno/AP
Вид с крыши Миланского собора (Дуомо).Luca Bruno/AP

Великобритания

Jane Barlow/PA
"Голубая" Луна заходит за монумент, посвящённый Вальтеру Скотту, Эдинбург.Jane Barlow/PA

Португалия

Armando Franca/AP
Жители Лиссабона и туристы наблюдают за "голубым суперлунием".Armando Franca/AP

Кипр

Petros Karadjias/AP
"Голубая" Луна восходит над православной церковью Святых Бессребреников недалеко от курортов Айя-Напа и Протарас, Кипр.Petros Karadjias/AP
Petros Karadjias/AP
"Голубая" Луна над бухтой Коннос – источник вдохновения для художников-маринистов.Petros Karadjias/AP

Турция

Khalil Hamra/AP
"Голубое суперлуние" над Галатской башней, Стамбул.Khalil Hamra/AP
Emrah Gurel/AP
Полёт БПЛА Akıncı во время фестиваля Teknofest в Анкаре.Emrah Gurel/AP

Если вы пропустили это явление, то ждать новой возможности увидеть его придётся долго: следующее "голубое суперлуние" произойдёт только в 2037 году.

Утешительным призом станет регулярное суперлуние в конце сентября, последнее в этом году.

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