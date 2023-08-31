"Голубая" луна над Европой: лучшие фото

Следующее голубое суперлуние можно будет увидеть только в 2037 году. Но если вы пропустили это событие, то вот как оно выглядело в странах Южной и Западной Европы.
Английской идиоме "однажды при голубой Луне" соответствует русское выражение "после дождичка в четверг". Именно небывалая редкость, исключительность, а вовсе не смена цвета, дала своё название этому явлению, при котором естественный спутник Земли находится в максимальной близости к нашей планете и из-за этого кажется гораздо ярче и больше в размерах.
Обычно количество полнолуний совпадает с количеством месяцев в году. Но лунный месяц (29,5) короче календарного, поэтому 13-я – "лишняя" – полная Луна появляется на небосклоне примерно раз в 3 года.
"Голубое суперлуние" – сочетание "голубой" Луны и суперлуния, то есть совпадения полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
Вот какой была ночь на 31 августа в разных странах южной и западной Европы:
Испания
Греция
Италия
Великобритания
Португалия
Кипр
Турция
Если вы пропустили это явление, то ждать новой возможности увидеть его придётся долго: следующее "голубое суперлуние" произойдёт только в 2037 году.
Утешительным призом станет регулярное суперлуние в конце сентября, последнее в этом году.