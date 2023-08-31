"Голубая" луна над Европой: лучшие фото

By Euronews and AP

Следующее голубое суперлуние можно будет увидеть только в 2037 году. Но если вы пропустили это событие, то вот как оно выглядело в странах Южной и Западной Европы.

Английской идиоме "однажды при голубой Луне" соответствует русское выражение "после дождичка в четверг". Именно небывалая редкость, исключительность, а вовсе не смена цвета, дала своё название этому явлению, при котором естественный спутник Земли находится в максимальной близости к нашей планете и из-за этого кажется гораздо ярче и больше в размерах.

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Обычно количество полнолуний совпадает с количеством месяцев в году. Но лунный месяц (29,5) короче календарного, поэтому 13-я – "лишняя" – полная Луна появляется на небосклоне примерно раз в 3 года.

"Голубое суперлуние" – сочетание "голубой" Луны и суперлуния, то есть совпадения полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Вот какой была ночь на 31 августа в разных странах южной и западной Европы:

Испания

"Голубая" Луна восходит над деревней Ухуэ в испанской провинции Наварра, 30 августа 2023 года. Alvaro Barrientos/AP

Греция

Прекрасным видом можно было насладиться возле храма Посейдона на мысе Сунион, примерно в 70 км к югу от Афин. Thanassis Stavrakis/AP

Средневековая крепость Хлемутси в Киллини, Пелопоннес. Petros Giannakouris/AP

Италия

Что зрелищнее: Колизей или "голубое суперлуние"? Gregorio Borgia/AP

Вид с крыши Миланского собора (Дуомо). Luca Bruno/AP

Великобритания

"Голубая" Луна заходит за монумент, посвящённый Вальтеру Скотту, Эдинбург. Jane Barlow/PA

Португалия

Жители Лиссабона и туристы наблюдают за "голубым суперлунием". Armando Franca/AP

Кипр

"Голубая" Луна восходит над православной церковью Святых Бессребреников недалеко от курортов Айя-Напа и Протарас, Кипр. Petros Karadjias/AP

"Голубая" Луна над бухтой Коннос – источник вдохновения для художников-маринистов. Petros Karadjias/AP

Турция

"Голубое суперлуние" над Галатской башней, Стамбул. Khalil Hamra/AP

Полёт БПЛА Akıncı во время фестиваля Teknofest в Анкаре. Emrah Gurel/AP

Если вы пропустили это явление, то ждать новой возможности увидеть его придётся долго: следующее "голубое суперлуние" произойдёт только в 2037 году.

Утешительным призом станет регулярное суперлуние в конце сентября, последнее в этом году.