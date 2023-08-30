Вкус рыбы из Фукусимы

Премьер-министр Японии опубликовал видеозапись, как он и два его министра едят, по их уверениям, рыбу, выловленную у Фукусимы. Таким образом, Фумио Кисида попытался нивелировать страх населения от сброса воды с пострадавшей атомной электростанции
Премьер-министр Японии опубликовал видеозапись, как он и два его министра едят, по их уверениям, рыбу, выловленную у Фукусимы.
Таким образом, Фумио Кисида попытался нивелировать страх населения от сброса воды с пострадавшей атомной электростанции.
В частности, Китайское правительство посчитало, что японская сторона не предоставила доказательств законности своих действий, и приостановило импорт японских морепродуктов.
Япония, в свою очередь, заверила, что у нее есть разрешение Магате на сброс. Пообещала регулярно оповещать общественность о мониторинге очищенной воды в резервуарах и морской акватории и попросила Китай снять запрет.