Вкус рыбы из Фукусимы

Премьер-министр Японии опубликовал видеозапись, как он и два его министра едят, по их уверениям, рыбу, выловленную у Фукусимы. Таким образом, Фумио Кисида попытался нивелировать страх населения от сброса воды с пострадавшей атомной электростанции

Премьер-министр Японии опубликовал видеозапись, как он и два его министра едят, по их уверениям, рыбу, выловленную у Фукусимы.

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Таким образом, Фумио Кисида попытался нивелировать страх населения от сброса воды с пострадавшей атомной электростанции.

Несмотря на заверения японских властей о чистоте спускаемой в океан жидкости, соседние страны обвинили Японию в безответственности и эгоизме

В частности, Китайское правительство посчитало, что японская сторона не предоставила доказательств законности своих действий, и приостановило импорт японских морепродуктов.

Япония, в свою очередь, заверила, что у нее есть разрешение Магате на сброс. Пообещала регулярно оповещать общественность о мониторинге очищенной воды в резервуарах и морской акватории и попросила Китай снять запрет.