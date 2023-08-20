"Роскосмос" сообщил о крушении миссии «Луна-25»

В ведомстве уточнили, что аппарат, по предварительным расчетам, перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны

В "Роскосмосе" рассказали, что 19 августа в соответствии с программой полета «Луны-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Но в 14:57 мск связь с «Луной-25» прервалась, а действия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь оказались безрезультатными.

РЕКЛАМА

Причины происходящего будут выясняться.