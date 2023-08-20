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Срочная новость. "Роскосмос" сообщил о крушении миссии «Луна-25»

"Роскосмос" сообщил о крушении миссии «Луна-25»
Авторское право AP/Roscosmos State Space Corporation
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В ведомстве уточнили, что аппарат, по предварительным расчетам, перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны

В "Роскосмосе" рассказали, что 19 августа в соответствии с программой полета «Луны-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Но в 14:57 мск связь с «Луной-25» прервалась, а действия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь оказались безрезультатными.

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Причины происходящего будут выясняться.

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