Россию обвиняют в опасном поведении в космосе

Западные страны обвиняют Россию в опасном и безответственном поведении в космосе.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что РФ пренебрегла безопасностью космического пространства и создала угрозу спутникам и космическим кораблям. По его словам, Россия провела испытания противоспутникового оружия, в результате чего на орбите Земли образовался потенциально опасный космический мусор.

"Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве. Обломки, образовавшиеся в результате испытания, будут находиться на орбите, угрожая спутникам и пилотируемым космическим кораблям, еще много лет", - написал минитср.

Ранее в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, которые создали угрозу МКС,. По его словам, в в результате проведенного испытания появилось более 1 500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран, в том числе людям на МКС.

"Опасное и безответственное поведение России в открытом космосе угрожает долгосрочной устойчивости космического пространства и наглядно демонстрирует неискренность и лицемерность уверений Россия о том, что она выступает против размещения орудия в космическом пространстве. США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России", — сказал представитель Госдепа.

В Пентагоне заявили, что разделяют опасения Госдепартамента США. Официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби отметил, что США выступают за разработку универсальных норм для всего мирового сообщества при освоении космического пространства.

В НАСА заявляют, что собирают информацию относительно инцидента с космическим мусором, из-за которого экипажу на МКС пришлось переходить в космические корабли.

В понедельник МКС несколько раз сблизилась с космическим мусором. Такая информация поступила от Центра управления полетами в Хьюстоне. Во время первых двух сближений с обломками российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в "Союз МС-19", американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт Crew Dragon. В третий раз космонавты не укрывались, а осуществляли работы на станции в обычном режиме

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет во вторник встречу с прибывшими в Москву представителями НАСА, во время которой в том числе будет обсуждаться вопрос сближения МКС с космическим мусором.

Орбита космического мусора, который сближался с МКС, отдалилась от орбиты станции. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Озабоченность действиями России в космосе ранее выражали некоторые американские генералы. В ответ на подобные утверждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными, подчеркнув, что Москва выступает за мир и сотрудничество