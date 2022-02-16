Европа намерена наверстать упущенное в космосе

Европа должна проводить более смелую политику в области освоения космического пространства. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Тулузе, где собрались министры стран ЕС, отвечающие за космическую отрасль. Суверенитет Европы, если она будет отставать от соперников в развитии науки и технологий, окажется под угрозой, отметил Макрон.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Без освоения космоса нет научного прогресса и глубоких знаний о климате и окружающей среде. Без освоения космоса не может быть стратегического и военного суверенитета. Управление сетями связи, обмен данными и наблюдение за развертыванием военных — космическое пространство стало еще одним местом противостояния".

В ходе встречи в Тулузе 27 стран Европейского Союза согласились с необходимостью оснащения ЕС собственной группировкой спутников связи. У Европы большой опыт запуска телекоммуникационных спутников, в том, что касается системы глобального позиционирования и научных исследований. Однако Европа отстает от конкурентов, таких как США, Россия и Китай, в области пилотируемых космических полетов, не имея пока возможности запускать собственные миссии с экипажем.