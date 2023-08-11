В выходные не отоспаться за всю рабочую неделю – исследование

Регулярное недосыпание во время рабочей недели подрывает здоровье сердечно-сосудистой системы. Учёные выяснили, что восполнить этот вред за выходные не получится.

Попытки наверстать упущенные часы сна за выходные не снижают негативные последствия недосыпания в течение недели.

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Новое исследование, опубликованное в журнале "Психосоматическая медицина" (Psychosomatic Medicine), показало, что артериальное давление и частота сердечных сокращений не вернулись к исходным показателям у людей, которые пытались восстановить силы после того, как спали всего пять часов в сутки в течение пяти дней.

"Существует множество доказательств того, что недостаток сна связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями в долгосрочной перспективе", – говорится в заявлении Анны-Марии Чанг, доцента кафедры биобихевиорального здоровья Университета штата Пенсильвания и соавтора исследования.

"Если вы в молодости пренебрегаете здоровьем сердечно-сосудистой системы здоровью, вы более склонны к развитию серьёзных заболеваний в будущем", – добавила она.

Для проведения исследования учёные проанализировали 15 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет в течение 11 дней.

Первые три дня участники спали по 10 часов в сутки, затем в течение пяти ночей их сон ограничивался пятью часами в сутки. Затем им дали две восстановительные ночи, в течение которых они могли спать по 10 часов.

Для определения состояния сердечно-сосудистой системы исследователи несколько раз в день измеряли частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Отчасти это связано с тем, что частота сердечных сокращений может меняться в течение дня.

Было обнаружено, что частота сердечных сокращений и артериальное давление увеличивались с каждым днем, когда мужчины не высыпались, при этом показатели не возвращались к нормальному уровню к концу двух восстановительных ночей.

"Несмотря на то, что у участников эксперимента была возможность отдохнуть, к вечеру воскресенья их сердечно-сосудистая система так и не восстановилась", – отметила Чанг.

Исследователи пришли к выводу, что для восстановления после многократного недосыпания может потребоваться более длительный период продолжительного сна.

Недостаток сна – глобальная проблема

По данным исследования 2019 года, около 62% взрослых людей считают, что они не высыпаются.

Известно, что недостаток сна приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем, включая ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы, диабет, ожирение и депрессию.

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Кровяное давление, например, снижается во время нормального сна, а недосыпание приводит к тому, что оно дольше остается повышенным.

Около 22% людей в ЕС имеют повышенное кровяное давление, которое может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки, а для лучшего сна американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует придерживаться регулярного графика сна и бодрствования.

Также рекомендуется обеспечить организму достаточную физическую нагрузку и избегать искусственного освещения, приёма пищи и напитков в течение нескольких часов перед сном.