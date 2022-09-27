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мир

Сердце любит кофе

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 Euronews
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За чашечкой кофе
За чашечкой кофе   -   Авторское право  AFP TV

Употребление двух-трех чашек кофе в день приводит к увеличению продолжительности жизни и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с отказом от кофе. К таким выводам пришли ученые из австралийского Мельбурна. 

Результаты исследования опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии. При этом, по их мнению, меньше пользы приносит кофе без кофеина. Раньше австралийских ученых о пользе кофе писали японские исследователи.