Сердце любит кофе

Употребление двух-трех чашек кофе в день приводит к увеличению продолжительности жизни и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с отказом от кофе. К таким выводам пришли ученые из австралийского Мельбурна.

Результаты исследования опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии. При этом, по их мнению, меньше пользы приносит кофе без кофеина. Раньше австралийских ученых о пользе кофе писали японские исследователи.