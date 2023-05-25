Сила мозга и "немного" технологий: парализованный голландец смог ходить

Встань и иди: французские и швейцарские нейрохирурги соединили головной и спинной мозг пациента с помощью имплантов. Они улавливают мысли мужчины и передают нужные команды конечностям.

Первые за 12 лет самостоятельные шаги – Герт-Ян Оскам, параплегик из Нидерландов, снова смог ходить, управляя движением ног с помощью мысли. Многообещающего результата удалось добиться французским и швейцарским нейрохирургам.

Пациенту, попавшему в серьёзную аварию, вживили импланты в головной мозг и позвоночный канал: электроды передают сигналы, которые затем преобразуются в команды для органов.

Таким образом, между частями нервной системы словно образуется мост.

"За пять-десять минут я научился контролировать бедра, это было по-настоящему. Имплант в моём мозгу как будто улавливал, что я делаю со своими бёдрами, так что это наилучший результат", – говорит Герт-Ян Оскам.

Группа учёных разрабатывала методику на протяжении десятилетия. Передача информации от головы к ногам занимает всего 500 миллисекунд, как и в случае со здоровым человеком.

"Когда всё установлено, пациент должен сначала научиться работать с сигналами мозга, а мы должны понять, как научить спинной мозг принимать правильные команды. Процесс налаживается довольно быстро: всего несколько сеансов – и пациент уже может пытаться вставать", – поясняет Жослин Блок из Университета Лозанны.

После месяцев умственных и физических тренировок Герт-Ян передвигается с помощью ходунков и может даже подниматься по лестнице.

Новая цель учёных – уменьшить в размерах систему с сенсорным шлемом и наладить промышленное производство.