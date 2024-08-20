By Kristina Jovanovski

Местные власти Берлина сталкиваются с судебными исками и критикой, с обвинениями в том, что их политика подвергает опасности велосипедистов. Участники общенациональных протестов призывают увеличить пространство для велосипедистов.

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Этот оживлённый перекрёсток в центре Берлина расположен на пути в один из самых популярных районов города. В прошлом месяце 26-летний велосипедист был сбит здесь грузовиком и позже скончался.

Активисты говорят, что люди на велосипедах погибают, потому что им не хватает места.

"Люди, которые ездят на велосипедах в Берлине, часто сталкиваются с ситуациями между жизнью и смертью. Теперь они часто боятся за свою жизнь, когда едут на велосипеде, а правительство в настоящее время не защищает велосипедистов", - говорит Мара Хазенюрген, сотрудник по связям с общественными организациями велосипедистов Changing Cities.

Пять человек подали в суд на правительство Берлина за то, что оно не предоставляет велосипедистам защищенного пространства.

На прошлой неделе участники демонстрации протестовали против того, что городские власти Берлина приостановили строительство большинства запланированных велосипедных супермагистралей.

Столичные власти сообщили Euronews, что не отменяют планы по строительству супермагистралей, а откладывают их, потому что им нужно больше времени для их планирования. Они говорят, что эти реализация этих маршрутов требует времени, потому что такие большие расстояния сложны и могут быть небезопасны для велосипедистов, к тому же они должны вписаться в городской бюджет. В прошлом году в Германии погибли 446 велосипедистов, по данным общественной организации велосипедистов ADFC.

Эксперты говорят, что отчасти проблема заключается в том, что важные правила дорожного движения определяет центральное правительство, что не позволяет городам реализовывать стратегии, которые имеют смысл для них.

Джулио Маттиоли, научный сотрудник кафедры территориального планирования Дортмундского университета, говорит, что это один из важнейших факторов, из-за которого Германия отстает от других европейских стран.

"Он сдерживает даже те города, которые хотели бы пойти дальше других. И, возможно, пойдя дальше, они могли бы показать, что такие вещи могут работать. Это не такая уж большая проблема. И, знаете, показать пример другим", - сказал Маттиоли.

Некоторые хотят, чтобы Германия последовала примеру мэра Парижа Анны Идальго, которая вкладывает миллионы в увеличение пространства для велосипедистов.

Один из членов органов местного самоуправления Берлина призывает и власти столицы послдедовать примеру парижского мэра.

"Чтобы у нас было больше места для зеленых насаждений, для пешеходов, для велосипедистов. И знаете, таким образом она изменила город в лучшую сторону. Поэтому я думаю, что Берлин может пойти тем же путем", - говорит Линда Виреке из партии социал-демократов, которая вместе с христианскими демократами входит в коалицию с правительством города-земли Берлина.

Активисты говорят, что увеличение числа полос поможет не только велосипедистам, но и водителям.

"Улицы станут более свободными, потому что больше людей смогут выбрать велосипед. Кроме того, водителям автомобилей очень тяжело делить дорожное пространство с велосипедистами", - говорит Мара Хазенюрген.

По всей Германии планируются новые демонстрации с требованиями большей безопасности для велосипедистов.