Разные подходы к развитию велосипедного движения Лондоне и Париже

By Luke Hanrahan

Корреспондент Euronews сравнил меры по развитию городской мобильности в двух еворпейских столицах.

В двух крупнейших европейских столицах разные подходы к транспорту ведут к альтернативному городскому будущему. Поскольку Париж стремится стать на 100% дружественным к велосипедистам городом, в следующем году будет введена зона, свободная от автомобилей. Власти города запретили использование аренду электросамокатов.

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Лондон, напротив, продлил испытания этой услуги как минимум до мая следующего года. На сегодняшний день совершено 2 миллиона поездок.

"На самом деле у меня нет проблем с электросамокатами, если они регулируются должным образом и не ездят слишком быстро", — говорит Джеймс Метклэф из Volt Bikes.

Вместе с тем существуют смелые амбиции по расширению защищенных велосипедных маршрутов в Лондоне, но неспособность принять изменения в масштабах города означает отсутствие непрерывности движения на дорогах.

"Откровенно говоря, это смешно — вы можете дать людям несколько километров раздельного велосипедного движения, но если там есть один опасный километр, то они не будут рисковать. Люди напуганы", — говорит лондонский велосипедист .

Как и в Лондоне, в Париже наблюдается значительный рост числа велосипедистов, но в отличие от Лондона, изменения происходят на муниципальном уровне. Так каково это — ездить на велосипеде в обоих случаях?

"В Париже больше велосипедных дорожек, и они безопасны", — говорит Шарлотт Флоранс. Эта парижанка живет и работает в Лондоне, но часто пользуется велосипедными маршрутами в столице Франции. "В Париже определенно проще и доступнее ездить на велосипеде, чем в Лондоне. Большинство людей в Париже возьмут напрокат велосипед, если приедут в гости, но здесь, если в гости приезжают друзья, я бы не рекомендовала". — говорит Шарлотт.

Париж инвестирует 250 миллионов евро в свой централизованный план по развитию велосипедной инфраструктуры к 2026 году.

В Лондоне – гораздо более крупном городе – эта цифра втрое больше, но в отличие от Парижа, средства распределяются по отдельным районам.

"Это район Кенсингтон и Челси, где в настоящее время нет места для проезда велосипедистов по этому мосту. Всего несколько недель назад молодая женщина, к сожалению, погибла. В других частях города поддерживается велосипедное движение, и активисты говорят, что необходимо более сплоченно мыслить, чтобы предотвратить несчастные случаи", — передает корреспондент Euronews Люк Ханрахан.

"В конечном счете, в городе существуют разные подходы к езде на велосипеде, и они действительно варьируются от очень эффективных до таких, как мы видим в Кенсингтон и Челси, где существует массовое сопротивление велосипедной инфраструктуре", — говорит Клэр Роджерс, координатор общественной кампании London Cycling .

Пока Париж и Лондон идут своим уникальным путем к городской мобильности, остается один вопрос: как города могут найти правильный баланс между устойчивыми инновациями и безопасностью?