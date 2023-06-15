Гонка ИИ уже началась: есть ли шанс у Европы?

Imane El Atillah

Более 57% самых популярных технологических продуктов на основе ИИ родом из США, но европейцы намерены сократить отставание.

Более половины самых популярных технологических решений на основе искусственного интеллекта, включая ChatGPT, Pictory и Genesys, были разработаны в США. Как позиционируют себя на этом конкурентном рынке другие страны? Будем ли мы свидетелями гонки ИИ?

В отчёте компании Tipalti, занимающейся разработкой программного обеспечения, сравнивается потенциал других игроков. Так, Канада занимает вторую строчку в рейтинге: на её долю приходится 6,6% систем с использованием нейросети.

В Европе лидируют Франция, Германия и Великобритания, каждая из трёх стран поставляет 4,4% подобных приложений. По словам аналитиков, самые популярные европейские инструменты на базе ИИ включают CleanUp.pictures и ItsAlive, которые появились во Франции, Userlike, разработанный в Германии, а также британские EBI.AI и Flick.

Технологии ИИ также успешно развиваются в Дании (Zendesk) и Польше, родина LiveChat. Обе компании имеют офисы за океаном.

В список Tipalti также попали ИИ-разработки таких стран как Япония, Гонконг, Бразилия и Пакистан.

Отчет Европейского инвестиционного банка за 2021 год показал, что на долю ЕС приходится лишь 7% инвестиций в искусственный интеллект и блокчейн, в то время как США и Китай обеспечивают 80% капиталовложений. Еврокомиссия планирует ежегодно направлять 1 млрд евро на развитие ИИ в рамках программ Digital Europe и Horizon Europe.

В эту среду на выставке VivaTech Эммануэль Макрон представил французский план по поддержке инвестиций в искусственный интеллект. Власти в Париже, в частности, поддерживают технологический стартап Mistral AI, которому удалось привлечь финансирование в размере 105 млн евро всего через четыре недели после своего запуска. Это своеобразный рекорд для французского ИИ-кластера, хотя вряд ли эти цифры удивят кого-то в Калифорнии.

Цель Mistral AI – предложить предприятиям языковые модели с открытым исходным кодом, первая из которых будет доступна в начале 2024 года. Клиенты стартапа смогут использовать генеративный искусственный интеллект в своей инфраструктуре, сохраняя контроль над данными и интеллектуальной собственностью.

Французский стартап основали три молодых инженера, которые до этого работали в Meta и Google.

Какие приложения возглавили рейтинг?

Эксперты Tipalti подсчитали количество поисковых запросов, сравнили тарифы и количество подписчиков в социальных сетях, а также обработали отзывы пользователей. Возглавляет рейтинг ChatGPT, в десятку самых популярных инструментов ИИ вошли и другие американские продукты, такие как Copy.ai и Quillbot.ai.

Первой неамериканской технологией из списка Tipalti стало французское приложение CleanUp.pictures, расположившееся на 10-й строчке.

Хотя Канада заняла второе место после США по поставкам ИИ-решений, ни одна из её современных систем не получила достаточно высоких баллов, чтобы войти в двадцатку лучших.

Несмотря на дефицит инвестиций, ЕС в последнее время сосредоточился на разработке правил контроля за использованием ИИ. Брюссельские чиновники считают, что в итоге создают глобальный стандарт регулирования технологий на основе искусственного интеллекта.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила в парламенте с речью, частично написанной чат-ботом ChatGPT. По словам политика, она хотела подчеркнуть значительный потенциал технологии и одновременно указать на риски, связанные, к примеру, с дезинформацией.

Глава правительства призвала к быстрым и решительным действиям по регулированию искусственного интеллекта.