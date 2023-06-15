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Искусственный интеллект на выставке Viva Technology

Viva Technology
Viva Technology   -  Авторское право  AP Photo
 Euronews

Главная тема выставки — искусственный интеллект

Искусственный интеллект — одна из главных тем выставки Viva Technology, крупнейшего в Европе форума инноваций и стартапов. По этому случаю власти Франции объявили о масштабных планах поддержки отечественных программ в области искусственного интеллекта, чтобы составить конкуренцию крупным американским и китайским игрокам.

Брюно ле Мэр, министр экономики Франции:

«Мы полны решимости не повторять того, через что мы прошли с цифровыми гигантами несколько лет или десятилетий назад, когда Соединённые Штаты обогнали Европу и оставили её позади, и теперь она оказалась неспособна быть независимой. В области искусственного интеллекта мы хотим возглавить борьбу».

Почти 2500 участников — как стартапов, так и крупных компаний со всего мира. Их представители заявляют, что сейчас рынок высоких технологий переживает довольно спокойный период — после пандемии коронавируса, которая вызвала всплеск самых разных цифровых проектов.

Франсуа Битузе, директор Viva Technology:

«Во время ковида всех немного занесло, инвесторы вкладывали миллионы в стартапы, которые того не стоили. Теперь всё вернулось на круги своя. Вопрос в том, сможем ли мы сегодня рисковать при росте процентных ставок, которого никто не предвидел? Сюда, на Vivatech, приехали 2000 инвесторов, чтобы посмотреть на лучшие стартапы. Мы видим, что что-то происходит».

Заметны в Париже гости из Южной Кореи: эта страна — родина многих технологических гигантов, а в последнее время — ещё и многообещающих стартапов. Причём в Сеуле считают именно Европу потенциальным рынком для новейших технологий.

Ли Ён, министр малого и среднего бизнеса и стартапов Южной Кореи:

«Ещё несколько лет назад корейское правительство и корейские стартапы были сфокусированы только на рынке США. Но мы отдаём себе отчёт в том, что рынок ЕС больше и растёт быстрее. Так что давайте объединимся и создадим светлое будущее для людей».

Другие важные темы выставки — окружающая среда, инклюзивность и спорт, в преддверии Олимпийских игр в Париже.

Сирил Фурнерис, Euronews:

«Одно из ключевых событий произойдёт в пятницу, когда приедет Илон Маск, свирепый босс Twitter, SpaceX и Tesla. Он должен выступить перед аудиторией в 4 000 человек, поскольку надеется, что во Франции будет построен новый завод Tesla».

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