Италия разблокирует доступ к ChatGPT, если OpenAI будет соблюдать правила защиты данных

Associated Press

Доступ к ChatGPT будет разблокирован в Италии, если его создатель, компания OpenAI, выполнит требования регуляторов. Власти страны наложили временный запрет на использование чат-бота из-за опасений по поводу конфиденциальности.

Итальянский орган по защите данных в среду изложил ряд требований, которые OpenAI обязана выполнить до 30 апреля, чтобы запрет был снят.

В прошлом месяце надзорный орган приказал компании временно прекратить обработку личной информации итальянских пользователей на время расследования возможной утечки данных. В ведомстве заявили, что не желают препятствовать развитию искусственного интеллекта, но подчеркнули важность соблюдения строгих правил Евросоюза о конфиденциальности данных.

Компания OpenAI, которая в ответ уже предложила меры по устранению проблем, приветствовала шаг итальянских регуляторов.

"Мы рады, что Италия пересматривает свое решение, и мы надеемся на сотрудничество, чтобы сделать ChatGPT снова доступным для наших клиентов в Италии в ближайшее время", - заявили в компании.

Опасения по поводу бума искусственного интеллекта растут. Другие страны, от Франции до Канады, проводят расследования или присматриваются к так называемым генеративным технологиям ИИ, таким как ChatGPT.

Чат-бот обучается на огромных массивах данных, включая цифровые книги и онлайн-тексты, он способен генерировать текст, имитирующий человеческий стиль письма.

План Италии по разблокированию ChatGPT

Согласно принятым в Италии мерам, OpenAI должна разместить на своем сайте информацию о том, как и почему она обрабатывает личную информацию пользователей, а также предоставить возможность исправлять или удалять эти данные.

Компания должна будет полагаться на согласие или "законный интерес" при использовании персональных данных для обучения алгоритмов ChatGPT, заявили в надзорном органе.

Итальянский регулятор задается вопросом, есть ли у OpenAI правовые основания для сбора огромного количества данных, используемых для обучения алгоритмов ChatGPT, и выражает обеспокоенность тем, что система иногда может генерировать ложную информацию о людях.

Базирующаяся в Сан-Франциско компания OpenAI также должна будет до 15 мая провести рекламную кампанию на радио и телевидении, в газетах и интернете, чтобы проинформировать людей о том, как она использует их личные данные для обучения алгоритмов, сообщили власти Италии.

Также требуется проверить возраст пользователей и создать систему для отсеивания тех, кому еще не исполнилось 13 лет, а также подростков в возрасте от 13 до 18 лет, у которых нет согласия родителей.

"Только в этом случае итальянский надзорный орган отменит свое распоряжение, в соответствии с которым наложено временное ограничение на обработку данных итальянских пользователей ...., чтобы ChatGPT снова стал доступен в Италии", - говорится на сайте надзорного органа.