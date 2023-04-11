Путешествие к Юпитеру: что нужно знать о миссии JUICE Европейского космического агентства

На этой неделе Европейское космическое агентство запускает новую крупную миссию по исследованию Юпитера и его ледяных лун, которые, по мнению ученых, могут быть потенциально пригодны для жизни.

В рамках миссии JUICE, что расшифровывается как Jupiter Icy Moons Explorer, будет вестись наблюдение за самой большой планетой Солнечной системы, а также за тремя ее крупнейшими спутниками.

Каллисто, Европа и Ганимед, как предполагается, имеют подповерхностные океаны. В агентстве полагают, что там может существовать жизнь.

Космическая станция будет запущена с космодрома во Французской Гвиане с помощью ракеты Ariane-5, которая в 2021 году вывела на орбиту космический телескоп NАSА "Джеймс Уэбб".

График миссии JUICE

Запуск запланирован на четверг, 13 апреля, в 12:15 по Гринвичу (13:15 по центральноевропейскому времени). Прямая трансляция запуска начнется в 11:45 (12:45 СЕТ).

Путешествие к Юпитеру займет восемь лет. За это время станция трижды облетит Землю и Венеру, использовав гравитационную поддержку планет для запуска к Юпитеру, находящемуся на расстоянии почти 900 миллионов километров от Земли.

К июлю 2031 года аппарат должен оказаться на орбите Юпитера, и с этого момента до окончания своей миссии в 2035 году он будет вести наблюдение за лунами самой крупной планеты Солнечной системы.

В чем заключается миссия?

JUICE должен провести детальные наблюдения за газовым гигантом и его тремя крупными лунами - Каллисто, Европой и Ганимедом.

Он будет изучать их ледяную кору и то, что, предположительно, является океаническими слоями под ней.

Цель миссии - воссоздать максимально точную картину Юпитера в качестве архетипа для других газовых гигантов Вселенной.

Атмосфера, магнетизм, луны и пылевые кольца Юпитера - сложная система, все они взаимодействуют друг с другом. Выяснив, как эти компоненты работают вместе, миссия, возможно, прольет свет на системы других газовых гигантов и ответит на вопрос, могут ли там существовать пригодные для жизни места.

Исследование спутников

Основной целью исследования является Ганимед - самая большая луна в Солнечной системе, девятый по величине объект в Солнечной системе. Это единственный спутник планеты в нашей системе, который генерирует собственное магнитное поле.

JUICE выйдет на орбиту примерно в 500 км от поверхности Ганимеда и будет изучать его скрытый океан, прошлую и настоящую активность, а также возможность существования жизни под ледяной оболочкой.

Во время облета спутника Европа JUICE постарается найти признаки наличия жизни и очаги воды. Несколько лет назад ученые обнаружили шлейфы водяного пара на Европе.

Станция более 20 раз облетит Каллисто, в том числе на расстоянии всего 200 км от поверхности, и внимательно изучит луну, на которая может находиться соленый подповерхностный океан.

Считается, что три спутника Юпитера содержат огромное количество воды, возможно, в шесть раз превышающее объем воды в океанах Земли.

Предыдущие миссии собрали доказательства геологической активности на лунах. JUICE изучит, есть ли какая-либо активность в настоящее время, а также проверит, какой она была в прошлом.

Масштабные исследования

На борту JUICE находятся приборы для проведения исследований газового гиганта и его лун. Один из них, 3GM, представляет собой радиокомплекс, который будет изучать гравитационное поле Ганимеда, масштабы внутренних океанов, а также структуру ионосферы Юпитера и его спутников.

MAJIS - спектрометр для изучения особенностей облаков на планете, характеристик льда и минералов на поверхности лун. J-MAG - магнитометр, задача которого исследовать подповерхностные океаны на спутниках Юпитера.

Радар, ультрафиолетовый спектрограф, оптическая система камер и лазерный альтиметр также будут использованы для проведения ряда измерений.

Эта миссия - первая отправка космического аппарата к Юпитеру после запуска в 2011 году аппарата Juno, который находится на орбите планеты с 2016 года. После JUICE к Юпитеру отправится еще один аппарат - Europa Clipper NАSА.

Его запуск состоится в 2024 году. Europa Clipper должен достичь луны Юпитера Европы в 2030 году и в течение пяти лет изучать спутник в надежде определить, есть ли на ней условия, пригодные для поддержания жизни.