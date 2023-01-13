Европейские ворота в космос

Первый в континентальной Европе комплекс Европейского космического агентства для запуска спутников открывается в Швеции.

Торжественная церемония прошла в заполярном городе Кируна в рамках визита председателя Еврокомиссии, приуроченного к началу председательства королевства в Совете ЕС.

Сейчас ЕКА использует для вывода спутников на орбиту космодром Куру во Французской Гвиане, в Южной Америке.

"Этот космодром станет европейскими воротами в космос. Это необходимый для нас элемент инфраструктуры, которая нужен не только для инноваций, но и для дальнейшего изучения последнего рубежа", - сказала на церемонии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ракетный полигон Эсрейндж был построен в Швеции в 60-х годах прошлого века.

Сейчас здесь расположены три стартовые площадки и несколько ангаров, места в которых достаточно для размещения нескольких ракет-носителей.

Первый запуск спутника планируется в первом квартале 2024 года.