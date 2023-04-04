"Летающая скорая" для раненых украинских солдат

Обычно на борту самолетов авиакомпании "Скандинавские авиалинии" (SAS) находятся радостные отдыхающие и деловые путешественники.

Но экипаж рейса SK718, который соединяет столицу Норвегии Осло и Жешув в Польше, в прошлом году встречал необычных пассажиров: раненых солдат и тяжелобольных пациентов из Украины.

Расположенный в 70 км от украинской границы Жешув является стратегическим узлом, через который сохраняется связь между охваченной войной страной и остальным миром.

Самолет выполняет специальный рейс. Пассажиров забирают в Жешуве и отправляют в больницы по всей Европе.

Самолет Boeing 737 переоборудован в "летающую машину скорой помощи", оснащенную аппаратами искусственной вентиляции легких, оборудованием для переливания крови и антибиотиками.

"У нас есть респиратор, расположенный под полом, есть шприцевые насосы, монитор, кислород - все оборудование для лечения пациента в отделении интенсивной терапии. Проще говоря, это маленькая больница в воздухе", - рассказывает подполковник медицинского корпуса норвежской армии Хокон Асак.

Две трети мест в самолете заменены больничными койками, врачи и медсестры из норвежских вооруженных сил оказывают помощь пациентам, находящимся на борту.

Николай Федирко был ранен в Донецкой области два месяца назад. Его доставили в Копенгаген на лечение.

"Я впервые летел на самолете. Хотел поехать в Данию при нормальных обстоятельствах, в отпуск, например, а не попасть в больницу из-за ранения", - сказал 22-летний украинский солдат.

Федирко лечится в Дании. Около тридцати его сослуживцев и других пациентов в течение двух дней приземлились в Нидерландах, Германии и Норвегии.

"Это становится личным"

Операция, начатая в первые дни войны, проводилась 52 раза. По данным норвежского телеканала TV2, за год эвакуировано более 630 украинских пациентов.

Осло объявил, что программа будет продолжена по крайней мере до августа.

Проект является "беспрецедентным на континентальном уровне" и был создан "в рекордно короткие сроки".

"Мы создали эту схему по просьбе Украины... чтобы облегчить нагрузку на украинские больницы", - сказал Хуан Эскаланте из Координационного центра ЕС по чрезвычайному реагированию.

Характер этой миссии наложил отпечаток и на персонал, работающий на борту.

"Это приносит облегчение, когда мы оставляем пациентов в аэропорту и о них заботятся команды. Но поскольку для всех нас довольно сложно постоянно перевозить пациентов в таких условиях, это становится личным", - делится Асак.

Пилоты в кабине держат дверь кабины открытой во время полетов, чтобы быть доступными для пассажиров. Они говорят, что ценят встречи с теми, кто пережил войну.

"Одно дело - раненые солдаты, но дети, которые страдают... Это всегда производит сильное впечатление", - сказал пилот SAS Арве Томассен.

"Когда везешь пассажиров на курорт в Средиземное море, которые хотят позагорать, это обычное дело. То, что мы делаем сейчас, задача посложнее. Я очень горжусь тем, что участвую в этой миссии", - добавил он.

По оценкам норвежских властей, в результате обстрелов больниц, родильных домов и медицинских складов почти полмиллиона человек в месяц лишаются медпомощи в Украине.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента российского вторжения в стране подверглись нападениям около 859 медицинских учреждений.