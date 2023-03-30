Запорожская АЭС: "Ядерная авария не пощадит никого" – глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, визит руководителя надзорного органа ООН на ядерный объект, захваченный Россией, продлился несколько часов. Об этом заявили в украинской компании "Энергоатом".

Сообщается, что Гросси, выступивший гарантом ротации членов постоянной миссии, вернулся на территорию, подконтрольную Украине, вместе с экспертами агентства. Следить за ситуацией на станции продолжат сменившие их представители МАГАТЭ.

По словам Гросси, в ходе своего второго визита на ЗАЭС он смог оценить ущерб, нанесённый объекту после ноябрьского обстрела, а также в результате регулярных отключений электричества.

"Защитить станцию возможно, и мы продолжим работать в этом направлении", – заявил гендиректор.

Очевидно, что военная активность возрастает во всём регионе. Поэтому необходимо принять все возможные меры предосторожности, чтобы объект не был атакован, чтобы защитить АЭС.



Я пытаюсь предложить реалистичные, жизнеспособные решения, которые могут быть приняты всеми. Ядерная авария с радиологическими последствиями не пощадит никого. Это затронет и Россию, и Украину, и остальную Европу. Мы должны этого избежать, и я думаю, это возможно – считайте меня оптимистом. Рафаэль Гросси генеральный директор МАГАТЭ

4 марта прошлого года российская армия заняла этот огромный комплекс, производивший 20% электроэнергии в Украине. В сентябре все шесть реакторов АЭС были остановлены.

Россия, разместившая войска на атомной станции, утверждает, что готовится к нападению ВСУ. Киев это отрицает и обвиняет Москву в использовании объекта в качестве "ядерного щита".

Тем временем в Минобороны Украины заявили о том, что планируют контрнаступление в нескольких областях этой весной. По словам главы ведомства Алексея Резникова, танки Leopard "появятся на поле боя в апреле-мае".