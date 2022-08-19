Украинские врачи: "У нас искалечены души"

В украинском Николаеве, где практически ни дня не обходится без воздушной тревоги, врачи и медсёстры возвращаются в больницу, которая подверглась российскому ракетному удару в начале августа.

Сразу после обстрела в мэрии города сообщили, что больница скорой помощи временно не сможет принимать пациентов: пострадал основной корпус, частично разрушен один из самых современных травм пунктов страны.

По словам руководителя лечебного учреждения, часть здания ещё предстоит восстановить: "Ракета не задела наших пациентов или персонал, кости у нас в порядке, но искалечены наши души. Многие сотрудники до сих пор боятся и не могут работать, как прежде".

Власти региона регулярно сообщают об обстрелах жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время в николаевских больницах находятся около 300 человек, получивших ранения. Тем не менее, из-за войны у многих украинцев нет доступа к медицинской помощи.

"В первые месяца была очень сложная ситуация с лекарствами, аптеки не работали. Именно поэтому мы создали гуманитарный пункт выдачи лекарств. Это наша аптека, которая работает и по сей день. Ведь у многих просто нет денег для покупки основных медикаментов," – говорит волонтёр николаевского Красного креста Андрей Скороход.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в целом по стране повреждены 900 больниц, 123 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению. По его словам, десятки машин скорой помощи также были уничтожены, по меньшей мере 18 гражданских медицинских работников были убиты, 59 получили серьёзные травмы.

Нарушен весь процесс от вызова семейного доктора до направления на стационарное лечение. В районе боевых действий, на оккупированных территориях о профилактике не может быть и речи, перенаправление пациентов не работает. А ведь если человек нуждается в лечении – самое главное это попасть к специалисту. Виктор Ляшко Министр здравоохранения Украины

Украине не хватает врачей, в наиболее пострадавших районах помощь оказывают медработники, которые отказались эвакуироваться или те, кто добровольно приехал помочь, подвергая себя большому риску.