Украинские врачи: "У нас искалечены души"Комментарии
В украинском Николаеве, где практически ни дня не обходится без воздушной тревоги, врачи и медсёстры возвращаются в больницу, которая подверглась российскому ракетному удару в начале августа.
Сразу после обстрела в мэрии города сообщили, что больница скорой помощи временно не сможет принимать пациентов: пострадал основной корпус, частично разрушен один из самых современных травм пунктов страны.
По словам руководителя лечебного учреждения, часть здания ещё предстоит восстановить: "Ракета не задела наших пациентов или персонал, кости у нас в порядке, но искалечены наши души. Многие сотрудники до сих пор боятся и не могут работать, как прежде".
Власти региона регулярно сообщают об обстрелах жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время в николаевских больницах находятся около 300 человек, получивших ранения. Тем не менее, из-за войны у многих украинцев нет доступа к медицинской помощи.
"В первые месяца была очень сложная ситуация с лекарствами, аптеки не работали. Именно поэтому мы создали гуманитарный пункт выдачи лекарств. Это наша аптека, которая работает и по сей день. Ведь у многих просто нет денег для покупки основных медикаментов," – говорит волонтёр николаевского Красного креста Андрей Скороход.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в целом по стране повреждены 900 больниц, 123 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению. По его словам, десятки машин скорой помощи также были уничтожены, по меньшей мере 18 гражданских медицинских работников были убиты, 59 получили серьёзные травмы.
Украине не хватает врачей, в наиболее пострадавших районах помощь оказывают медработники, которые отказались эвакуироваться или те, кто добровольно приехал помочь, подвергая себя большому риску.