Украина: "дети войны"

Полномасштабное российское вторжение в Украину началось более 9 месяцев назад.

В украинских семьях, планировавших зимой пополнение, рождаются первые – как их называют – "дети войны".

Врачи отмечают, что беременность зачастую сопровождается сильным стрессом: российские снаряды не раз попадали в больницы и родильные отделения.

"Я предлагал ей уехать за границу, но она не захотела, сказала: "Мы будем ждать тебя здесь", - рассказывает муж Инны Дмитрий. Сидящая рядом с супругом молодая мать продолжает: "Если бы мы уехали за границу, то как бы он смог увидеть своего ребенка? Так что решили перебраться во Львов, сюда реже всего прилетало".

Маленькой Софии уже больше недели. Инна приехала рожать во Львов из Одессы и пока останется с детьми здесь. Дмитрий получил отпуск, чтобы поддержать супругу и увидеть дочь, но через несколько дней возвращается на войну.