Снова в путь: турвыставка ITB в Берлине обещает бум путешествий

_Выставка ITB в Берлине - одна из крупнейших туристических ярмарок в мире. Профессионалы со всех континентов приезжают сюда, чтобы продвигать свои направления и обмениваться опытом._Сегодня очевидно, что пандемия и поставленная на паузу планета разожгли аппетиты путешественников и представителей отрасли. Она переживает бум: по мнению экспертов, в этом году оборот может приблизиться к допандемическому

Жемчужина Ближнего Востока

Среди модных и востребованных направлений - Ближний Восток. Саудовская Аравия на этом фоне активизирует инвестиции в туризм. "Страна богата культурными, археологическими памятниками, имеет разнообразную географию, - отмечает Фахд Хамидаддин, генеральный директор Управления по туризму . - Саудовская Аравия больше всех вкладывает сегодня в туризм, мы ожидаем, что к 2030 году он станет вторым после нефти фактором роста нашего ВВП".

Саудовская Аравия наращивает инвестиции и инновации в туризм. Euronews

Проездной в Японию

Япония, которая примет Всемирную выставку в Осаке в 2025 году, приглашает гостей к длительным путешествиям уже сегодня. Акцент сделан на железнодорожном транспорте: поезда выбирает все больше туристов.

"Мы хотим, чтобы гости глубже изучали Японию, больше путешествовали, дольше оставались в стране, - отмечает Саяка Усуи, директор франкфуртского представительства Национального туристического агентства JNTO. - У нас есть целая линейка проездных билетов, которые легко купить и которыми удобно пользоваться по прибытии. Что касается доступности, то вы можете рассчитывать на японцев - они всегда приветливы к посетителям".

Пейзажи Японии из окна поезда. Euronews

Свет и аромат Марокко

Тем, кто едет в другую часть света, стоит обратить внимание на Марокко. Страна имеет уникальное расположение, предлагая экзотику северной Африки в считанных часах полета от европейских рынков. Королевство надеется принять в 2030 году 26 миллионов иностранных туристов, которые отправляются в регион в том числе и за удивительным разнообразием.

Обязательные специи Марокко. Euronews

"Это богатство отражается в многочисленных впечатлениях, которые можно получить за одну поездку. Вы можете увидеть снег или пляжи, волны, оживлённые базары, горы, пустыню. И все это - за несколько дней, - комментирует министр туризма Фатима-Захра Аммор. - Люди, которые посещают Марокко, уезжают от нас с двумя образами: это свет и ароматы - запахи специй, цветов. Это - часть марокканской мечты, за которой большинство хочет вновь приехать в страну".

Где найти искомое?

Великобритания также стремится воспользоваться нынешним туристическим бумом, предлагая гостям новый угол обзора. Коронация Карла III в Лондоне и "Евровидение" в Ливерпуле - главные события года. Ник де Буа из британского Управления по туризму обещает, что его страна будет интересна буквально каждому. "Запросы отдыхающих изменились: они ищут опыта, приключений, - отмечает он. - Наше побережье - одно из самых впечатляющих. У нас процветает современная культура: вы увидите это в Ливерпуле, в Манчестере. Плюс - у нас богатая музыкальная история. Мы часто говорим: "Что бы вы ни искали, у нас это есть!"

Where is your cup of tea? Euronews

Бесконечное гостеприимство Грузии

Ставка на аутентичность - набирающее силу направление рынка. Его олицетворяет одна из восходящих звезд отрасли путешествий - Грузия, ставшая страной-хозяйкой на турслете ITB-2-23.

Мариам Квривишвили представляет концепцию бесконечного гостеприимства. Euronews

"Грузия заняла место на карте мирового туризма благодаря своей безопасность, уникальности турпродуктов, доступности, и, конечно же, благодаря людям" - убеждена заместитель министра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили. - Наша центральная концепция на выставке ITB - "Бесконечное гостеприимство Грузии". У нас принято говорить, что гости — это дар Божий, и туристов мы называем именно "гостями".

Азербайджан: приехать стало проще

Азербайджан также готовится к важному туристическому году. Открытие новых воздушных маршрутов в Европу, упрощение визового режима позволит миллионам путешественников насладиться захватывающими дух пейзажами этой страны.

В Азербайджане поражает природное разнообразие: от пляжей до снежных троп. Euronews

Флориан Зенгстшмид, генеральный директор Совета по туризму Азербайджана описывает отрасль как "динамичную и активную". "Мы очень гордимся биоразнообразием нашей страны, - комментирует он. - Здесь столько разных ландшафтов, столько климатических зон! В последние годы мы запустили множество проектов, наработали богатый опыт, открыли новые отели".

Профессионалы надеются, что 2023 год станет продуктивным и подвижным, продолжая внимательно следить за новостями в области экономики, здравоохранения и геополитики.