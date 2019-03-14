Ставка на неосвоенное

Что нового в международной туротрасли? Самые интересные решения и предложения обнародованы в Берлине на ежегодной Международной туристической бирже (ITB). 10 тысяч стендов, 180 представленных стран: туроператоры, политики и посетители сверили часы и обменялись планами на ближайшую перспективу.

Один из самых запоминающихся стендов представил Египет. Страна, наследница древней египетской цивилизации, обладает уникальным туристическим потенциалом, который обещает усилить за счет открывающегося в скором времени Большого Египетского музея в пригороде Каира. Проект стоимостью миллиард долларов, считают эксперты, должен стимулировать приток в страну туристов.

В числе прочего в новом музее будет хранится вся коллекция сокровищ Тутанхамона.

Рания А. Аль-Машат, министр туризма Египта: "Он находится на плато Гизы, Да, вы можете посмотреть египетские артефакты во многих других музеях мира, но только у нас фоном являются сами пирамиды. Это - фантастическая достопримечательность для тех, кто хочет приехать и получить представление об истории Египта. Музей интересен и с архитектурной точки зрения: у него очень современный фасад, за которым скрываются сокровища древней истории".

В 2019-м и в ближайшие годы Италия отмечает юбилеи сразу трёх гениев: Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Данте Алигьери. К этим событиям в стране приурочены самые разнообразные мероприятия, экспозиции.. которые могут быть интересны вдумчивым гостям.

Мария Елена Росси, директор по маркетингу и продвижению, агентство ENIT: "Леонардо да Винчи - лучший посол нашей страны, он - новатор, гений: скажите, кто лучше него может олицетворять Италию? Города, где да Винчи родился, где работал, путешествовал организуют мероприятия. Узнать расписание можно через специальное приложение: оно поможет нашим гостям сориентироваться".

Сегодняшние путешественники зачастую мечтают отойти от классического курортного отдыха. Отрасль отмечает рост спроса на альтернативные варианты: так, все больше туристов мечтают погрузиться в реальную, аутентичную жизнь страны, которую посещают.

В Ирландии такой запрос туристов находит живой отклик; страна делает ставку на развитие устойчивого экологичного туризма.

Брендан Гриффин, министр туризма и спорта Ирландии: "Мы можем предложить гостям Ирландии целые области и районы, которые до сих пор не были знакомы туристам. Это настоящие жемчужины вдали от традиционных туристических маршрутов. Именно в них мы видим реальный потенциал роста. В планах у нас также - активнее привлекать гостей вне отпускного сезона. У нас в Ирландии очень мягкий климат. Вы не будете плавится от жары все время, но и не будете мерзнуть".

Международная туристическая биржа в Берлине - важная бизнес-площадка, где обсуждаются новые технологии и решения, преобразующие отрасль.

Роланд Конради, научный директор, ITB Berlin: "Мы предвидим переход на цифровые технологии буквально на всех фронтах. Мы не будем печатать искомое слово в смартфоне, нет, мы просто зададим голосовую команду. Мы уже получаем от наших партнеров предложения, предполагающие использование искусственного интеллекта для продвижения индивидуальных пакетов, туров".

В рамках берлинской выставки Китай широко осветил свои новые туристические предложения. Поднебесная, в частности, приглашает гостей в Далянь на северо-востоке страны. Город прозван "Гонконгом Севера». Там в этом году пройдет форум "Летний Давос".

Чжан Фэн, заместитель генерального директора, бюро культуры и туризма, г. Далянь: "Далянь - перекресток разных культур, там ощутимо влияние Японии, Кореи, России. При этом фундаментом остается традиционная китайская культура. В Даляне очень комфортный климат - только летний отпускной сезон длится там до 4 месяцев. Напомним также, что Далянь объединяет различные кухни Китая и окрестностей".

Международная туристическая индустрия постоянно развивается. С опорой на инновации участники отрасли предлагают путешественникам новые возможности отдохнуть и обогатиться впечатлениями.