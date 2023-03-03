Ограничения для подростков на Tik Tok: достаточно ли этого?

В попытке ответить на критику, платформа социальных сетей TikTok представила новую функцию, позволяющую сократить количество времени, которое дети проводят в приложении.

Компания объявила, что установит ограничение 1 час в день для пользователей младше 18 лет.

Глава отдела доверия и безопасности TikTok заявил в своем блоге в среду, что «если будет достигнуто 60-минутное ограничение, подросткам будет предложено ввести код доступа, чтобы продолжить просмотр, что потребует от них принятия активного решения о продлении этого времени».

Для пользователей младше 13 лет родитель или опекун должен будет ввести код доступа, чтобы предоставить 30 минут дополнительного времени просмотра после истечения первоначального ограничения в 1 час.

TikTok подвергся критике из-за сильно затягивающего алгоритма. Детские психологи и активисты даже сравнивают платформу с «крэк-кокаином».

И критики считают, что TikTok делает недостаточно.

Имран Ахмед, основатель Центра противодействия цифровой ненависти

«Что ж, эта мера, хотя и приветствуется, является только примочкой для серьезной раны. Серьезной раной является психология наших детей, которая подвергается воздействию платформы. Наше исследование показало, что уже через две с половиной минуты после создания учетной записи от имени 13-летней девочки мы начинаем получать вредоносный контент.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. В Китае есть собственная отдельная версия TikTok под названием Douyin, которая предлагает совершенно другой алгоритм, чем тот, что доступен на Западе.

Например, для детей младше 14 лет ежедневное использование ограничено 40 минутами, и он недоступен для них с 22:00 до 6:00.

Имран Хан считает, что это должно стать предупредительным сигналом для законодателей на Западе.

«Я думаю, что разница между китайской версией Tik Tok и Tik Tok хорошее предупреждение. Китай понимает, что экспортирует опасную платформу. Он знает, что ее алгоритмы могут причинить вред детям. Но он все равно идет на это. И мы здесь выступаем в роли жертв, потому что наши политики не делают ничего для нашей защиты".

Если вы являетесь родителем или опекуном, что вы должны сделать, чтобы защитить своих детей? Мы поговорили с доктором Линдой Пападопулос. Вот ее совет:

Линда Пападопулос, психолог и посол по вопросам Интернета

"Я думаю, что самое интересное в социальных сетях заключается в том, что дети в них, по сути, с рождения, а родители постоянно в роли догоняющих. Мой совет им: попробуйте разобраться сами, выйти в интернет. Потому что дать ребенку телефон — это все равно, что дать ему доступ ко всему миру. Вы бы не позволили своему ребенку идти по улице без какого-либо разъяснения? Им нужно разъяснение и здесь".

В конечном счете, платформы социальных сетей, такие как TikTok, сталкиваются с необходимостью принятия мер против собственного успеха, чтобы обезопасить детей.