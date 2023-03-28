В каких странах и почему TikTok попал в опалу? В чём связь с военными конфликтами?

Франция, Нидерланды и Норвегия присоединились к растущему списку стран, которые запрещают своим чиновникам использовать видеосервис TikTok на служебных устройствах из-за опасений, что при загрузке может быть раскрыта конфиденциальная информация.

В заявлении МВД Нидерландов нет конкретного упоминания TikTok: предостережение касается разработок государств "с агрессивной киберпрограммой, ориентированной на Нидерланды и наши национальные интересы". К таким странам Разведывательная служба королевства (AIVD) относит Россию и Китай.

В Норвегии об аналогичных ограничениях объявило министерство юстиции. Муниципальные власти Осло и Бергена распространили запрет на сотрудников своих администраций.

Как сообщает Financial Times, представитель норвежской компании Nammo – крупнейшего в Европе производителя боеприпасов – заявил, что предприятие не в состоянии расширить производство и удовлетворить растущий спрос на артиллерийские снаряды в связи с войной в Украине, поскольку строительство нового дата-центра TikTok "монополизирует" электроэнергию в округе Иннландет.

Франция стала первой страной, которая решила "оградить" 2,5 миллионов своих госслужащих от всех развлекательных приложений, включая Netflix и Instagram. В правительстве это объяснили тем, что подобные сервисы "не обеспечивают должного уровня кибербезопасности".

Руководство TikTok неоднократно отвергало подозрения в сотрудничестве с разведкой КНР, называя их "элементарной дезинформацией". Разработчик платформы, компания ByteDance, утверждает, что собирает стандартный набор данных о пользователях, как и в случае с другими социальными сетями.

При этом многие западные интернет-компании, включая Airbnb, Yahoo и LinkedIn ушли с китайского рынка или значительно сократили свою деятельность после вступления в силу нового китайского закона о защите персональных данных, который называют самым строгим в мире.

Какие ещё страны и организации не рады TikTok?

Великобритания

16 марта Оливер Доуден, государственный секретарь кабмина по цифровым технологиям, кабинета министров Великобритании объявил о немедленном запрете китайского приложения на всех правительственных гаджетах. Принятые меры чиновник назвал "хорошей кибергигиеной".

Британское правительство также в числе первых распорядилось удалить оборудование китайской Huawei из национальной инфраструктуры связи, в частности, из сетей 5G.

ЕС

Три высших органа ЕС – Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС – ввели запрет на использование TikTok на устройствах своих сотрудников, ссылаясь на проблемы с кибербезопасностью.

Евродепутатам и их помощникам также рекомендуют удалить приложение со своих личных устройств.

Новая Зеландия

Веллингтон постановил прекратить пользоваться TikTok до конца марта 2023 года. В отличие от других стран, запрет затронет не всех государственных служащих, а лишь около 500 человек в парламентском комплексе.

Руководитель парламентской службы Рафаэль Гонсалес-Монтеро добавил, что исключения будут сделаны для тех, кому это необходимо "для выполнения своих демократических обязанностей".

Новый премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс рассказал журналистам, что у него нет аккаунта на платформе: "Я не настолько модный и не слежу за последними тенденциями".

Бельгия

10 марта правительство королевства ввело мораторий сроком на полгода на использование TikTok на устройствах, принадлежащих или оплачиваемых из федерального бюджета.

"Не хочется быть наивным, – заявил премьер-министр Александр де Кроо, – TikTok обязан сотрудничать с китайскими спецслужбами, это реальность".

В TikTok сообщили о своём "разочаровании" в связи с запретом, основанном "на ошибочных представлениях о компании".

Дания

В заявлении датского Минобороны от 6 марта говорится о запрете приложения "из соображений безопасности", а также в связи "с очень ограниченной потребностью в использовании TikTok на рабочем месте".

Соединённые Штаты

Власти США предоставили сотрудникам госучреждений 30 дней на удаление TikTok с федеральных устройств. При этом некоторые американские законодатели выступают за полный запрет приложения в стране.

Инициативе федералов последовали более половины из 50 штатов. США также запретили приложение на государственных устройствах.

В конце прошлого года исследователи Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH) сообщили в своём отчете, что алгоритм TikTok предлагает подросткам "суицидальный контент". Эксперты обнаружили 56 хэштегов, связанных с видеороликах о расстройствах пищевого поведения с более чем 13,2 миллиардами просмотров.

По данным Исследовательского центра Пью, примерно две трети подростков США пользуются TikTok.

Канада

Оттава объявила об ограничительных мерах сразу же после США. По мнению канадского правительства, использование TikTok на официальных устройствах представляет "неприемлемый" риск для конфиденциальности и безопасности.

По словам Джастина Трюдо, этот шаг "заставит простых канадцев задуматься о безопасности личных данных". На совместной конференции с Джо Байденом премьер-министр рассказал, что "счастлив", что его дети больше не сидят в TikTok, поскольку запрет затронул их гаджеты, выданные правительством. "Это стало для них большим источником разочарования", – подытожил политик.

Индия

В 2020 году Индия приостановила деятельность TikTok и 59 других китайских приложений, включая мессенджер WeChat, ссылаясь на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Ограничения были введены вскоре после вооружённого столкновения между индийскими и китайскими войсками на спорной границе в Гималаях, в результате которого погибли 20 индийских солдат и десятки получили ранения. Пекин сообщил о четырёх убитых.

Запрет стал постоянным в январе 2021 года.

Тайвань

В декабре 2022 года Тайвань, независимость которого признают лишь 13 мировых столиц, ввел запрет на использование TikTok в государственном секторе после того, как директор ФБР Кристофер Врэй предположил, что платформа может сыграть "значительную роль" в возможном вторжении КНР на Тайвань.

По мнению чиновника, TikTok может не только отслеживать данные миллионов людей, но и использоваться для формирования общественного мнения в США в случае войны в Азии. Как утверждает Врэй, приложение, вероятно, будет навязывать пользователям нарратив Пекина и не пропускать видео в поддержку Тайваня.

Пакистан

С октября 2020 года пакистанские власти временно запрещали TikTok по меньшей мере четыре раза, ссылаясь на то, что приложение пропагандирует "аморальный" контент.

Афганистан

Захватившие власть в стране талибы запретили TikTok и мобильную версию игры PUBG, указав на "продвижение насилия".