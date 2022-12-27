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Бизнес и технологии

Власти Египта пытаются развеять опасения по поводу денационализации Суэцкого канала

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 euronews
Один из столпов египетской экономики - Суэцкий канал
Один из столпов египетской экономики - Суэцкий канал   -   Авторское право  Amr Nabil / AP Photo

На минувшей неделе египетский парламент оформил принципиальное согласие на законопроект о создании "Фонда Суэцкого канала", который сможет "осуществлять различные виды экономической деятельности, такие как создание инвестиционных компаний, покупка, продажа, сдача в аренду и выпуск облигаций [госзайма]".

Позиция властей встревожила общественное мнение: египтяне опасаются, что суверенитет Египта над Суэцким каналом ставится под сомнение, причём происходит это на фоне внушительного внешнего долга размером 150 млрд долларов, который душит экономику страны и уже привёл к девальвации местной валюты на 57% за последние 9 месяцев.

Глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби был вынужден заверить сограждан, что стратегическая для страны морская артерия "не продается" после того, как в связи с новым законом возникли опасения о его последствиях для экономики Египта.

Суэцкий канал, через который проходит около 10% мировой торговли морским путём, остается одним из основных источников валютных поступлений в египетскую казну и является настоящим национальным символом.

Глава SCA попытался спасти положение, заявив перед журналистами, что канал не может быть "продан, сдан в аренду или передан в качестве залога для получения кредита", добавив, что создание нового фонда позволит инвестировать в "крупнейшие проекты".

Но как считает египетский экономист Хани Туфик, новый проект направлен на избавление от госдолга “путем размещения в качестве залога доходов от канала".

Усама Раби опроверг это предположение, указав, что основная цель создания новой структуры - привлечение иностранных инвестиций.

Он подчеркнул связь государства с каналом, напомнив о том, что канал был национализирован ещё в 1956 году президентом Гамалем Абдель Насером.

Тем не менее бывший глава SCA Мохаб Мамиш считает, что новый законопроект "открывает дверь для беспрецедентных изменений, которые сделают возможным иностранное участие в управлении каналом".

Иностранные инвесторы могут "изменить систему, которая существовала в течение многих десятилетий и приносила рекордные прибыли", - сказал он местным СМИ.

В июле 2022-о Суэцкий канал объявил о рекордной прибыли в 7 млрд долларов.

Изучение законопроекта происходит на фоне обращения египетского кабинета за помощью к Международному валютному фонду, который одобрил в середине декабря кредит в размере 3 млрд долларов сроком почти на четыре года.

Финансовую помощь МВФ предоставляет Египту в обмен на программу, направленную на "сохранение макроэкономической стабильности" и "создание условий для устойчивого и инклюзивного развития”, в которой ведущую роль будет играть частный сектор.

Предусмотренные правительством реформы должны также снизить государственный долг и увеличить расходы госбюджета на социальную сферу.