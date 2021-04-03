Суэцкий канал: движение без пробок

Гигантская пробка ликвидирована. Все суда, застрявшие из-за аварии контейнеровоза Ever Given, пересекли Суэцкий канал.

Навигация идёт в обычном режиме. Об этом сообщили в администрации канала. Там уточнили, что последняя группа из 61 судна в субботу прошла морской путь, а следом - и те, что прибыли уже после разблокировки.

23 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской компании, сел на мель, полностью перегородив русло Суэца. Операция по его вызволению длилась шесть дней. За это время в очередь на прохождение выстроились свыше 400 судов.

Инцидент привёл к серьёзному сбою в мировой логистике. Ущерб администрация Суэцкого канала оценила в миллиард долларов. Причины ЧП устанавливаются.