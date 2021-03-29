Суэцкий канал разблокирован

Контейнеровоз, который блокировал судоходство в Суэцком канале, снят с мели - об этом агентству Bloomberg заявили в компании-арматоре "Инчкейп шиппинг", которая курировала перевозки EverGiven.

К утру понедельника пробка из желающих пройти канал, введенный в строй в 1869-м году, превысила наличный состав всего военно-морского флота США, называлась и цифра товарооборота, который проходит через Суэц - она составляет 10% всего общемирового рынка.

На следующий после аварии день, 24-го марта, цена на нефть сорта Brent выросла на более чем 6 процентов

Блокада угрожала экономике Германии - в среднем 9% всех экспортно-импортных операций ФРГ осуществляется с помощью этой водной артерии. Практически весь товарообмен Германии с Китаем идет именно по Суэцкому каналу.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.