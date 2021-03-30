Сбой в мировой логистике из-за аварии в Суэцком канале

Задерживавшиеся суда пройдут через Суэцкий канал в течение трех дней. Власти Египта обещают выявить ответственных за аварию с участием контейнеровоза EverGiven, в результате которой свыше 400 судов оказались заблокированы, в следствии чего нрушилась система поставок в Европе и Азии.

Навигация вернулась в обычный режим, но товароборот восстановится не так быстро.

"Европейским импортерам придется предусмотреть длительные задержки в цепочках поставок , потому что потребуется много времени на таможенное офрмление скопившегося груза, — объясняет эксперт исследовательской компании IHS Markit Грег Кноулер. — Единственный обходной путь лежит вокруг Африки, а это еще три тысячи миль и доплнительно десять дней пути, поэтому реальной альтернативы Суэцкому каналу нет".

12% мировой торговли, миллион баррелей нефти в день, около 8% глобальных поставок сжиженного прирродного газа — Суэкций кризис обнажил хрупкость международных логистических цепочек.

Аналитики отмечают, что блокировка трансопртной артерии привела беспрецедентным последствиям для бизнеса и окажет негативное воздействие на восстановление экономики в условиях панлемии коронавируса.