Попутный ветер: Казахстан приближает "зелёный" переход

Казахстан поставил перед собой амбициозную цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году. За последние годы доля возобновляемых источников энергии в общем объёме производства электроэнергии в стране достигла 4%. Ну пути к "зелёному" переходу здесь рассчитывают на двух союзников – солнце и ветер.

"Астана EXPO-2017" – одна из крупнейших ветроэлектростанций страны. 29 турбин общей мощностью 100 МВт производят чистую энергию в 40 километрах от столицы Казахстана.

"Исследования подтверждают, что в Казахстане потенциал ветровой энергии составляет порядка 1 триллиона киловатт-часов в год. То есть потенциал есть, и его нужно развивать с помощью сбалансированного подхода. Если говорить конкретно о нашем ветропарке "Астана", выработка в течение года составляет около 300 миллионов киловатт-часов. Для понимания, это соизмеримо с потреблением около 80 000 квартир", – поясняет Багдат Орал, председатель правления АО "ЦАЭК".

Ветряки европейского производства оснащены системой обнаружения льда на поверхности лопастей. Благодаря этому установки работают в безопасном режиме как в условиях заморозков, так и в чрезвычайно жаркий летний период в Казахстане.

Ветряк – новый символ заснеженной степи. euronews

Галина Полонская, Euronews: "Зелёная" энергия, которая здесь производится, позволяет ежегодно сократить выбросы парниковых газов на 270 000 тонн".

Экологически чистая электроэнергия поступает в национальную сеть. В настоящее время государство гарантирует её выкуп у предприятий в течение 20 лет и индексирует тарифы. С 2018 года в Казахстане действует система электронных аукционов для привлечения инвестиций в сектор возобновляемой энергетики.

ГОНКА ИНВЕСТОРОВ

"Более 200 компаний из 9 стран мира приняли участие в этих электронных транспарентных аукционах. Было подписано более 60 контрактов, это означает, что Казахстан действительно привлекает международных инвесторов в зеленую энергетику", – говорит Нурлан Капенов, председатель Совета Директоров ассоциации QAZAQ GREEN.

Международная компания Eni присутствует в Казахстане с 1992 года. 4 года назад Eni Plenitude через свою дочернюю компанию Arm Wind начала инвестировать в местный сектор возобновляемых источников энергии. "Бадамша 1" в Актюбинской области – первый ветропарк, построенный компанией в мире. В этом году было завершено строительство второго подобного проекта.

Алекс Стиллавато, управляющий директор Arm Wind, Eni Plenitude: "Наша компания вкладывает средства, приносит технологии, поставляет промышленные мощности для реализации таких крупных "зелёных" проектов, которые соответствуют целям декарбонизации и энергетического перехода страны".

Другой крупный инвестиционный проект в области перехода Казахстана к "зелёной" энергетике – солнечная электростанция СЭС "Сарань" в Карагандинской области, построенная немецкой компанией Goldbeck Solar. С момента запуска в 2019 году, она производит более 125 миллионов киловатт-часов в год.

"Уникальность этого проекта заключается в том, что это самая первая крупная солнечная электростанция с установленной мощностью 100 МВт в Казахстане и во всём Центрально-Азиатском регионе. Это был первый положительный сигнал иностранным инвесторам, предложение вкладывать средства в солнечную энергетику в Казахстане", – говорит генеральный директор Евгений Гребенников.

На этих фотовольтаических панелях последнего поколения нет окантовки в виде металлической рамки. Благодаря этому на поверхности не скапливается снег – а зимы здесь очень снежные! В дождливую погоду вода попросту скатывается на землю.

Солнечная электростанция "Сарань" euronews

Галина Полонская, Euronews : "Сейчас в Казахстане насчитывается около 130 объектов по использованию возобновляемых источников энергии, потенциал страны для того, чтобы производить "зелёную" энергию, огромен".

О вызовах, связанных с развитием ВИЭ, рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков: "Ставка делается на ветер, на солнце, на гидроэлектростанции, там очень большой потенциал. Мы внимательно следим за развитием технологий, наши ученые также думают о том, как сделать так, что возобновляемые источники энергии стали полноценной заменой станциям, работающим на ископаемом топливе. Это самая большая задача, которая стоит сегодня не только перед Казахстаном, но и перед всем миром".

ФОТОВОЛЬТАИКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Интерес к чистой энергии проявляется на самых разных уровнях. Футуристическая мечеть "Ырыскелди Кажы" в Астане получает свет и тепло от собственных солнечных батарей. Такие экопроекты имеют большое значение для местных жителей. Вот что говорит имам Рашид Алпысбаев: "Её называют экомечетью, потому что она сама обеспечивает себя энергией. Самое главное, что нет никакого вреда ни для окружающей среды, ни для населения – одна только польза".

Следующая цель Казахстана – увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объёме производства электроэнергии до 15% к 2030 году.