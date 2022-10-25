Прототип двухместного лунохода прошёл испытания в пустыне Аризоны

НАСА представило прототип лунохода с жилыми помещениями для астронавтов. Этот шаг стал частью разработок агентства для отправки астронавтов на Луну впервые за полвека. Разработка лунохода ведётся в рамках проекта Artemis.

Луноход был выставлен на всеобщее обозрение 24 октября в американском штате Аризона: это герметичное транспортное средство высотой около 3 метров и длиной 5 метров. Лунный ровер оборудован кроватями и туалетом и может разместить двух астронавтов в полной безопасности. Как утверждают в НАСА, ровер может двигаться со скоростью до 10 км/ч и перемещаться по каменистой поверхности.

В начале этого месяца в пустыне Аризоны был проведен 3-дневный эксперимент по управлению этим внепланетным транспортным средством. В испытаниях приняли участие два астронавта "Японского агентства аэрокосмических исследований" (JAXA), Хошиде Акихико и Канаи Норишиге.

Япония участвует в проекте Artemis под руководством США. JAXA планирует использовать данные, полученные в ходе эксперимента, для разработки собственного лунного ровера. Как рассказал представитель японского агентства Камиёси Сейджи, его команда надеется разработать ровер, используя то, что они узнали в ходе эксплуатации прототипа. Работа включает создание комфортных условий для обитателей лунохода.