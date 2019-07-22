Индия отправила на Луну станцию и луноход

Индия осуществила запуск к Луне ракеты-носителя GSLV Мk.III из Космического центра на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. На орбиту Земли выведена автоматическая космическая станция "Чандраян-2" с посадочным модулем и луноходом на борту. Предполагается, что после успешного приземления он будет работать на протяжении двух недель на поверхности Луны у Южного полюса, где еще не садился ни один космический аппарат с Земли. (Ранее посадки осуществлялись в основном в район лунного экватора).

Каиласавадивоо Сиван, глава ISRO : "Сегодня исторический день для космоса, науки и техники Индии. Я очень рад объявить, что машина GSLV успешно вывела "Чандраян-2" на заданную орбиту".

В случае успеха миссии, затраты на которую составляют более 140 млн долларов, Индия станет четвертой страной после США, России и Китая, сумевшей осуществить мягкую посадку на Луну. Первоначально запуск намечался на 15 июля, но был отложен за 56 минут до старта из-за обнаруженной в ракете неисправности.