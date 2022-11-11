Астронавты ищут камни на Канарах

Астронавты Европейского космического агентства и НАСА собирают грунт на острове Лансароте на Канарах. Немец Александр Герст и американка Стефани Уилсон участвуют в программе "Пангея", которую ЕКА запустило в прошлом году.

Это курс геологической подготовки астронавтов — отработка навыков поиска и анализа минералов. Умения должны пригодиться в будущих полётах на Луну и, возможно, на Марс. Будущие исследователи тренируются на Канарах, в итальянских Альпах и в норвежских фьордах.

Участники программы, возможно, войдут в состав экипажей американской программы "Артемида" по долговременному присутствию человека на Луне. Первый пробный, беспилотный запуск системы к спутнику Земли может состояться уже 16 ноября, а первая высадка людей запланирована на 2025 год.