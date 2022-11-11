English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Испания

Астронавты ищут камни на Канарах

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Астронавты на Лансароте
Астронавты на Лансароте   -   Авторское право  ESA

Астронавты Европейского космического агентства и НАСА собирают грунт на острове Лансароте на Канарах. Немец Александр Герст и американка Стефани Уилсон участвуют в программе "Пангея", которую ЕКА запустило в прошлом году.

Это курс геологической подготовки астронавтов — отработка навыков поиска и анализа минералов. Умения должны пригодиться в будущих полётах на Луну и, возможно, на Марс. Будущие исследователи тренируются на Канарах, в итальянских Альпах и в норвежских фьордах.

Участники программы, возможно, войдут в состав экипажей американской программы "Артемида" по долговременному присутствию человека на Луне. Первый пробный, беспилотный запуск системы к спутнику Земли может состояться уже 16 ноября, а первая высадка людей запланирована на 2025 год.